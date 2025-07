Energisa está com vaga aberta para técnico (a) de distribuição afirmativo para PcD

A Energisa Sergipe está com oportunidade para técnico de distribuição para Pessoas com Deficiência (PcD). As inscrições podem ser realizadas até 7 de julho no site https://grupoenergisa.gupy.io/.

Para concorrer a vaga, é preciso apresentar curso técnico em Eletrotécnica/Eletromecânica, CFT ativo e pacote office (Intermediário). Será um diferencial ter experiência em atividades de serviços elétricos, preferencialmente na área de distribuição.

“Na Energisa, acreditamos no potencial de cada pessoa e investimos continuamente no desenvolvimento de talentos, promovendo um ambiente inclusivo, com oportunidades de especialização e evolução na carreira”, afirma a afirma a consultora de Recursos Humanos, Viviane Maia.

Como se inscrever

Os interessados podem se candidatar acessando a vaga na plataforma de carreiras da Energisa em https://grupoenergisa.gupy.io/. No site estão disponíveis informações detalhadas sobre os requisitos, atribuições para vaga e a opção para inscrição.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito, ainda, a benefícios como plano de saúde e odontológico, previdência privada, vale alimentação e/ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida, e parceria com o Wellhub, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, entre outros.

Por Adriana Freitas