Energisa está com vagas abertas para Jovem Aprendiz até 7 de setembro

A Energisa está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz para formação de assistente de análise de dados. Serão ofertadas 24 vagas para atuação em Aracaju. Os interessados podem realizar as inscrições até 7 de setembro no site https://grupoenergisa.gupy.io.

Os selecionados realizarão o curso de formação para assistente de análise de dados no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai e a prática profissional na Energisa. A consultora de Recursos Humanos, Viviane Maia, destaca a importância dessas vagas:

“O Programa Jovem Aprendiz abre oportunidades de ingresso na Energisa e oferece uma experiência prática aqui na empresa, permitindo que os aprendizes adquiram conhecimento e habilidades importantes para a sua trajetória profissional. Temos muitos colaboradores que foram contratados pelo programa e continuam crescendo dentro da empresa”, afirma.

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo, além da disponibilidade para trabalhar em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Os candidatos terão remuneração compatível com o mercado, vale transporte e seguro de vida.

Texto Adriana Freitas