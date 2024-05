Energisa firma parceria com o IFS para doação de fardamentos

Material será reutilizado por mulheres durante oficinas

A Energisa Sergipe firmou parceria com o Instituto Federal de Sergipe (IFS) para a doação mensal de fardamentos antigos para o Programa Mulheres Mil, que oferece cursos de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade social em várias regiões de Sergipe. A iniciativa busca promover a inclusão social, consumo consciente e geração de renda.

Os fardamentos doados serão descaracterizados pelas mulheres do projeto Mulheres Mil e serão transformadas em roupas, bags, sacolas e outros materiais que serão confeccionados durante as oficinas de customização oferecidas pelo IFS. Inicialmente, foram doados 100 kg de fardamentos para serem reciclados.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destacou a importância da parceria. “O projeto promove a inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, além de incentivar a reciclagem de materiais e o consumo consciente. O nosso objetivo é realizar mensalmente a doação desses fardamentos para serem aproveitados nesse projeto de inclusão social, buscando trazer mais dignidade a este grupo de mulheres, alinhado com o nosso compromisso Sustentabilidade e com o nosso apoio constante para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental nas regiões onde atuamos”, afirma.

Para a reitora do IFS, Ruth Sales Gama, a parceria vai fortalecer ainda mais o Programa Mulheres Mil. “É muito importante a parceria, pois a gente entende que ninguém faz nada sozinho. O programa Mulheres Mil é um programa consolidado, mas que necessita, pois trabalhamos com mulheres vulneráveis. Essa parceria com a Energisa é fundamental, pois vamos fazer fardas para essas mulheres e a outra parte iremos fazer bolsas, bonecas, lembrancinhas de tecidos. Elas terão oficinas de customização para aproveitarem todo o material recebido”, destaca.

Sobre o Programa

O Programa Mulheres Mil é realizado pelo Governo Federal, sendo executado IFS em Sergipe. O objetivo do programa é promover a formação profissional e tecnológica de mulheres, especialmente, nos municípios da Barra dos Coqueiros, Itabaiana, Areia Branca, Poço Redondo, Pirambu, Estância, Lagarto, Riachão e em quilombos localizado em Laranjeiras.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas