Energisa inicia campanha de negociação de dívidas com até 80% de desconto

O Grupo Energisa iniciou uma campanha inédita de negociação de débitos em Sergipe e mais oito estados. São condições diferenciadas para quitação de dívidas, com possibilidade de parcelamento e descontos que podem chegar a 80% de desconto. A negociação pode ser realizada pelos canais digitais.

Segundo o Banco Central, em junho deste ano, as famílias comprometeram 27,6% da renda com o pagamento mensal de dívidas. Os clientes podem aproveitar a campanha para colocar as contas em dia. “É uma oportunidade para que nossos clientes quitem dívidas com condições diferenciadas, contribuindo para que essas pessoas voltem a ter acesso a crédito. Para a Energisa, é também uma forma de contribuir com o controle da inadimplência”, afirma Newton Santos, diretor da Energisa.

A última iniciativa da Energisa nesse sentido foi durante o programa Desenrola Brasil, que resultou em mais de 81 mil contratos firmados. Na ocasião, os descontos chegaram a 75%, com opções de parcelamento flexíveis. Neste ano, o Grupo Energisa amplia o alcance da campanha, oferecendo condições especiais a todos os clientes com débitos em aberto.

O gerente comercial da Energisa Sergipe, Daniel Flor, reforça que a ação contempla todos os clientes com faturas em atraso. “A Energisa está sempre disposta a negociar, oferecendo as melhores condições para nossos clientes. E o melhor: a negociação pode ser feita de forma rápida e sem sair de casa”, destaca.

Como negociar

Os clientes que optarem pela negociação poderão fazer o pagamento via Pix, cartão de débito ou cartão de crédito, à vista ou parcelado. O processo pode ser feito de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato com os canais de atendimento, como o aplicativo Energisa On, disponível na App Store e no Google Play, e o site www.energisa.com.br. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

Texto e foto Adriana Freitas