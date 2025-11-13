Energisa inicia Plano Verão com manutenção preventiva para o Pré-Caju

A Energisa Sergipe concluiu as manutenções preventivas no circuito do Pré-Caju, que acontece de 14 a 16 de novembro, na Orla de Atalaia. As ações integram o Plano Verão, que é um conjunto de iniciativas voltadas para reforçar a rede elétrica durante o período de alta estação nas regiões litorâneas.

No trecho onde acontece o Pré-Caju, foram realizadas inspeções em mais de sete quilômetros de rede. Entre as melhorias, destacam-se: construção de novas redes, substituição de equipamentos, lavagem das estruturas devido à maresia, troca de postes, entre outros serviços preventivos.

“A Energisa realiza obras e manutenções na rede elétrica durante todo o ano, mas nesse período as ações são intensificadas com o Plano Verão. Para o Pré-Caju reforçamos as manutenções para garantir um evento com energia de qualidade e segurança para todos”, afirma o gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss.

Uma das tecnologias utilizadas durante essas manutenções preventivas é o termovisor, que permite aferir a temperatura dos componentes elétricos por meio de uma câmera térmica, instalada em veículos ou utilizada de forma portátil. Quando a temperatura atinge níveis críticos em conexões, cabos ou transformadores, a empresa atua preventivamente, substituindo os equipamentos.

Monitoramento em tempo real

Além das ações preventivas, a Energisa preparou um plano especial para o Pré-Caju com monitoramento em tempo real por meio do Centro de Operações Integradas (COI). O objetivo é garantir a disponibilidade de energia durante os três dias de evento.

“Realizamos manutenções preventivas na rede elétrica da Orla e obras para atender ao aumento de carga. As ações preventivas ocorrem antes do evento, mas também atuamos durante, com monitoramento contínuo e equipes de prontidão para atuar, caso seja necessário”, reforça Thyago.

Orientações de segurança

Para quem vai aproveitar o Pré-Caju, a Energisa reforça algumas orientações de segurança para que os foliões aproveitem com segurança:

-Não jogue líquidos, serpentina, spray de espumas ou qualquer material na rede elétrica, pois há risco de choque elétrico;

-Não jogue na rede elétrica materiais condutores de eletricidade, como fitas metalizadas, papel alumínio ou laminado fios de cobre;

-Em relação aos blocos de rua, é preciso ter cuidado e observar a altura dos trios elétricos em relação à rede elétrica para evitar acidentes;

-Se for abrir negócios temporários, solicite a ligação provisória. Furto de energia é crime e traz prejuízos para a população e riscos para quem pratica;

-Não subir em postes e árvores que estejam próximos à rede elétrica;

-Não utilizar balões e placas de propaganda próximas ou que toquem na rede elétrica.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas