ENERGISA RETIRA CABOS IRREGULARES DE TELEFONIA E INTERNET NO CENTRO; JÁ FORAM MAIS DE 16 TONELADAS REMOVIDOS

A Energisa Sergipe iniciou nesta segunda-feira (17), a retirada de cabos de telefonia e internet irregulares/clandestinos no Centro de Aracaju. Os mutirões, que já aconteceram na Coroa do Meio e Avenida Tancredo Neves, retiraram somente este ano 16 toneladas de cabos desordenados e fora dos padrões técnicos e de segurança exigidos pela Aneel e Anatel.

A ação será realizada em dias de menor movimento, com o objetivo de evitar transtornos ao comércio local. As empresas de telecomunicações/Internet que possuem contratos com a Energisa foram notificadas em abril, setembro e no início do mês sobre a realização desta ação ainda no segundo semestre de 2025, para que realizassem as devidas adequações/regularizações das redes no local. Cabos que estejam fora das normas técnicas e de segurança e/ou que sejam clandestinos, serão removidos, o que poderá provocar a suspensão do serviço de internet ou telefonia para alguns clientes.

Segundo o gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss, os mutirões estão sendo realizados desde 2024, conforme cronograma definido em parceria com o Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. A ação no Centro de Aracaju, inicialmente prevista para 2026, foi antecipada para este ano pela Energisa.

“Estamos realizando um trabalho contínuo de notificação às empresas regulares para que ordenem suas redes, além da retirada de cabos clandestinos, que tem sido nosso principal desafio. Iniciamos agora uma importante ação no Centro de Aracaju que contará com o apoio da SMTT e Guarda Municipal, destaca Thyago.

O mutirão no Centro contará com o apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), que fornecerá suporte logístico às ações de regularização da infraestrutura de rede. Esse apoio é fruto de um acordo de cooperação técnica firmado entre a Energisa, o Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Aracaju. O objetivo da parceria é garantir uma atuação conjunta, com recolhimento e descarte adequado dos cabos clandestinos ou irregulares retirados da rede de telecomunicações.

Consulta empresas regulares

Para informar à população quais são as empresas atualmente regulares junto à Energisa, a distribuidora desenvolveu uma ferramenta online, que permite aos clientes verificar quais empresas de internet e telefonia estão regularizadas, a partir da localidade da sua unidade consumidora. A iniciativa, pioneira entre as distribuidoras do Grupo Energisa, tem por objetivo conscientizar a população sobre os riscos de contratar serviços de empresas de telecomunicações não regularizadas.

A consulta deve ser realizada diretamente na Agência Digital, através do site servicos.energisa.com.br e, mediante login com CPF ou CNPJ, selecionar a opção em “Provedores de Internet Regulares na sua localidade”, disponível no menu principal. Ao informar o número da unidade consumidora, e realizar validações via SMS ou e-mail, o sistema apresentará uma lista das empresas em situação regular nas proximidades da sua residência ou comércio.

“Essa pesquisa permite identificar quais empresas estão em conformidade contratual com a Energisa, ou seja, aquelas autorizadas a utilizar a infraestrutura da distribuidora para instalar seus cabos de telecomunicação/Internet próximas à unidade consumidora. É essencial que essas empresas mantenham o cadastro da rede sempre atualizado junto à Energisa, garantindo que toda a infraestrutura instalada esteja devidamente registrada e regularizada”, orienta Thyago Tanouss.

Texto e foto Adriana Freitas