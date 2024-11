Energisa lança campanha de negociação com condições especiais

Ninguém gosta da sensação de estar com uma conta em atraso. Muito menos de correr o risco de ter o fornecimento de energia interrompido. Pensando nisso, a Energisa oferece uma nova oportunidade para os clientes regularizarem suas contas em atraso, com condições de pagamento exclusivas. Os clientes podem negociar pelos canais digitais sem sair de casa.

“A Energisa está empenhada em criar facilidade, analisando cada situação individualmente para oferecer as melhores condições de negociação. Nosso foco é o melhor atendimento às necessidades do cliente. Proporcionamos flexibilidade para que todos possam regularizar suas pendências de forma conveniente e vantajosa”, reforçou Newton Santos, diretor de proteção de receita do Grupo Energisa.

A campanha ‘Negocia Energisa’ permite o parcelamento em até 36 vezes, sem entrada inicial, com descontos de até 80% sobre o valor da dívida. As condições são válidas para clientes de baixa tensão – residências e pequenas empresas – que tenham ao menos uma fatura vencida há mais de um dia.

A negociação dos débitos pode ser feita de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. “Além de condições especiais, os clientes podem realizar essa negociação sem sair de casa. Uma oportunidade imperdível e orientamos os clientes a não deixarem para o fim do prazo da campanha e negociar o mais rápido”, afirma o gerente de Serviços Comerciais da Energisa, Daniel Flor.

Como negociar

Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais de atendimento como o chat da Gisa em www.gisa.energisa.com.br, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site energisa.com.br. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

Para quem deseja realizar a negociação presencial, a Energisa está com pontos de atendimento em Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão conforme agenda abaixo:

Pontos de negociação

12 e 13/11 – Nossa Senhora do Socorro

Local: Rua Marcos Evangelista no Marcos Freire II – Próximo à agência de atendimento da Energisa.

Horário: 8h30 às 16h30

26 e 27/11 – São Cristóvão

Local: Entrada do bairro Eduardo Gomes

Horário: 8h30 às 16h30

Foto assessoria

Por Adriana Freitas