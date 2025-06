Energisa leva peça sobre segurança nos festejos juninos para o teatro da Vila do Forró

Nesta terça-feira, 03, a Energisa levará o Grupo Eitcha para uma apresentação teatral, às 18h30, na Vila do Forró. A peça abordará, de forma lúdica e educativa, os principais cuidados durante os festejos juninos. A distribuidora está apoiando mais uma edição da Vila do Forró que acontece, na Orla de Atalaia, até 27 de julho.

No mês de junho, é comum a decoração de ruas e residências com bandeirolas, além de brincadeiras com fogos de artifícios. O objetivo da peça de teatro é reforçar de forma lúdica quais os principais cuidados durante este período tão esperado pelos sergipanos para evitar acidentes com a rede elétrica.

“Esta é uma época muito esperada pelos sergipanos, e alguns símbolos, como bandeiras, fogos e fogueiras, são muito presentes neste período. O objetivo é trazer as principais orientações de segurança no uso desses elementos juninos, mostrando os impactos que o uso inadequado pode trazer para a população. Afinal, é uma brincadeira divertida que precisa de cuidado para evitar acidentes”, orienta Roberta Santos, coordenadora de Segurança da Energisa.

Ainda segundo Roberta, a orientação é não soltar fogos de artifício próximo à rede elétrica. No caso das fogueiras, é importante observar a distância em relação à rede elétrica, pois o fogo ou o calor excessivo podem danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção do fornecimento de energia. Para quem vai decorar as ruas com bandeiras, a orientação é para não as pendurar em postes e cabos elétricos.

Plano São João

Para garantir o fornecimento de energia de qualidade durante os 60 dias da programação da Vila do Forró, a Energisa realizou manutenções preventivas, inspeções na rede elétrica e obras de extensão de rede que integram o Plano São João. Além de Aracaju, os municípios de Itabaiana, Itaporanga, Maruim, Nossa Senhora das Dores, Riachuelo, Nossa Senhora do Socorro e Areia Branca também receberão reforço na rede elétrica por causa dos festejos juninos.

“Essas manutenções preventivas integram o Plano São João que tem por objetivo garantir a confiabilidade do fornecimento de energia e a segurança ao público durante os festejos. Fizemos essa manutenção em Aracaju por causa da Vila do Forró e Forró Caju, mas outros municípios também estão recebendo esse reforço na rede elétrica”, explica o coordenador de Planejamento e Programação da Energisa Sergipe, Antônio Cleverton.

Além das manutenções preventivas nos municípios dos festejos, a Energisa também disponibilizará uma logística diferenciada das equipes de campo nas regiões com os festejos juninos e o monitoramento da rede elétrica 24 horas no Centro de Operações Integradas (COI).

