Energisa leva serviços do Sergipe é Aqui para Areia Branca

Ação aconteceu no entorno da Escola Vovó Menininha

Nesta sexta-feira, 5, a cidade de Areia Branca recebe a 29ª edição do programa ‘Sergipe é Aqui´. Os clientes da Energisa Sergipe podem acessar os serviços da distribuidora no entorno da Escola Vovó Menininha, partir das 8h. Ação é realizada pelo Governo de Sergipe com a coordenação da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC).

O coordenador comercial, Francis Guimarães, destaca que o objetivo da ação é facilitar ainda mais o acesso dos clientes aos serviços da Energisa. “Estamos participando de mais uma edição deste evento que tem levado serviços para os municípios sergipanos. Para ter acesso, basta os clientes apresentarem o documento de identidade e a unidade consumidora para ser atendido por uma equipe nossa”, afirma.

Um dos serviços que serão oferecidos na ação é a negociação de débitos. Os clientes que desejam colocar as contas em dia, podem procurar o stand da Energisa onde serão oferecidas condições especiais de negociação. Também serão oferecidos serviços de cadastro da tarifa social, tarifa rural, mudança de titularidade, entre outros.

Canais de atendimento da Energisa:

Chat Gisa: www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa ON

Site: www.energisa.com.br

Call center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas