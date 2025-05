Energisa leva serviços para o “Sergipe é Aqui” em São Francisco

Clientes poderão acessar vários serviços

A Energisa Sergipe participará de mais uma edição do ‘Sergipe é Aqui, ação do Governo de Sergipe, que acontecerá na nesta terça-feira, 13, no município de São Francisco. Durante evento, a população pode acessar os serviços de cadastro no programa tarifa social, recadastramento da tarifa rural, mudança de titularidade, negociação de débitos, entre outros serviços. A ação acontecerá a partir das 8h na Escola Municipal Leandro Maciel.

“Estamos participando de mais uma edição do Sergipe é Aqui levando os nossos serviços para a população. O nosso objetivo é estar cada vez mais perto dos nossos clientes que podem procurar a tenda da distribuidora com o documento de identidade e unidade consumidora para ser atendido no serviço desejado”, afirma o coordenador comercial da Energisa em Sergipe, Francis Guimarães.

Um dos serviços oferecidos é a negociação de débitos. Os clientes com mais uma fatura em aberto podem realizar a negociação no stand da Energisa com condições especiais. Além disso, os clientes rurais irrigantes e aquicultores podem realizar o recadastramento da Tarifa Rural que concede descontos na conta de energia.

Para receber o subsídio na fatura de energia, é preciso que o imóvel esteja localizado na área rural e que o titular da conta comprove o vínculo com a atividade rural. O produtor também deve apresentar os documentos que comprovem a sua atividade rural. Esse cadastro precisa ser atualizado a cada dois anos. No momento do cadastro, o cliente precisa apresentar o documento emitido por entidade representativa que comprove vínculo rural. No caso de produtores, deve ser apresentada a atividade desenvolvida com o código CNAE, bem como licenciamento ambiental e/ou outorga de utilização dos recursos hídricos.

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site:energisa.com.br

Texto e Foto Adriana Freitas