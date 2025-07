Energisa leva tour virtual do Espaço Energia para a Feira Viva Sergipe

Com o objetivo de valorizar e promover a cultura e o turismo sergipano, a Energisa Sergipe está apoiando a 2ª edição da Feira Viva Sergipe realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Sergipe. O evento acontece de 16 a 20 de julho, no Centro de Convenções AM Malls. No estande da Energisa, os visitantes participarão do tour virtual pelo Espaço Energia, que une tecnologia e educação.

A Feira Viva Sergipe tem como propósito valorizar os talentos locais e fomentar o desenvolvimento econômico regional. A programação inclui apresentações de grandes nomes da música sergipana e de grupos culturais tradicionais, além de oferecer uma vitrine de oportunidades para pequenos negócios. O evento é também carbono neutro, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

Durante a feira, os visitantes terão acesso a uma versão virtual e interativa do Espaço Energia. O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destaca a importância do evento e o que o público encontrará no espaço educacional da distribuidora: “A Energisa está apoiando mais uma vez a Feira Viva Sergipe por reconhecer a importância do evento para o desenvolvimento local. Quem visitar o estande da Energisa vai vivenciar uma experiência imersiva no Espaço Energia, um dos pontos turísticos educativos do estado. No tour virtual, será possível explorar de forma lúdica e interativa conceitos sobre o consumo consciente de energia elétrica, além de conhecer as principais atrações do espaço”, afirma.

O Parque dos Falcões, um dos principais atrativos turísticos de Sergipe, também marcará presença na Feira Viva Sergipe. Localizado em Itabaiana, o parque é o único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do Sul e conta com o apoio da Energisa desde 2013. O projeto realiza um importante trabalho de recuperação e soltura de aves, além de promover ações de educação ambiental em escolas.

Sobre o Espaço Energia

Para quem quiser conhecer ainda mais, o Espaço Energia físico está localizado na Praça Theodorico Prado Montes, no bairro Farolândia, e conta com 16 estações de conhecimento que oferecem experiências sensoriais, equipamentos tecnológicos e recursos de áudio e vídeo. O espaço apresenta desde a história da energia elétrica até o caminho que ela percorre até chegar às residências.

Entre os principais destaques estão: um planetário com projeção em 180°, que apresenta de forma imersiva o surgimento da energia no universo; um tour virtual por uma residência, ensinando como reduzir o consumo de energia elétrica; e outras estações que abordam temas como segurança no uso da eletricidade, a trajetória da Energisa em Sergipe e um cinema 7D, que mostra os caminhos percorridos pela energia elétrica, entre outros atrativos.

