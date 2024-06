Energisa mapeia árvores que oferecem riscos à rede elétrica

Distribuidora só realiza poda quando árvores tocam na rede

Galhos de árvores próximos à rede elétrica podem provocar a interrupção do fornecimento de energia. Com o objetivo de identificar de forma ágil árvores que oferecem algum risco à segurança da rede elétrica, a Energisa Sergipe implantou o Vegetation Recognition & Action (VERA), um sistema que utiliza inteligência artificial para otimizar o planejamento e execução de poda preventiva de vegetação que esteja próxima à rede de energia da distribuidora.

A tecnologia de ponta combina recursos de inteligência artificial, captura de imagens através de diversos tipos de fontes como câmera, satélite e algoritmos de predição que ajudam a identificar as espécies das árvores e a distância que elas estão da rede de distribuição. A expectativa é que o VERA reduza as ocorrências de falhas no fornecimento por contato de vegetação com a rede elétrica através de uma gestão otimizada do processo.

O gerente de Construção e Manutenção da distribuidora, Thyago Tanouss, explica que a responsabilidade pelas podas de árvores nos espaços públicos é da prefeitura, enquanto nos imóveis residenciais e comerciais, cabe aos proprietários e responsáveis contratarem um profissional para realizar o serviço. Quando os galhos de árvores estão próximos ou tocam na rede elétrica, por questões de segurança, a Energisa deve ser acionada, pois dispõe de equipes qualificadas para a realização do serviço.

“O projeto Vera vai facilitar esse mapeamento de árvores próximas à rede elétrica para atuar de forma prévia reduzindo desligamentos de energia pelo toque e reforça o nosso compromisso constante coma confiabilidade e a qualidade de nosso serviço, garantindo uma distribuição de energia mais eficiente e segura. É importante ressaltar que a Energisa só atua nessas situações de galhos próximos ou tocando na rede elétrica, pois tem profissionais capacitados para realizar essa atividade”, ressalta.

Desde a implantação em março deste ano, já foram realizadas 1677 podas de segurança em 38 municípios com o auxílio do VERA, que integra uma série de iniciativas inovadoras que o Grupo Energisa desenvolve para modernizar e dar mais resiliência às redes de distribuição, entregando energia de mais qualidade e confiabilidade aos clientes e construindo a “Distribuição do Futuro”. O projeto é desenvolvido em parceria com o Energisa Digital Labs, centro de excelência em inteligência artificial do Grupo Energisa, e a Executora Concert.

Prevenção de acidentes

-Não plante árvores próximas ou embaixo de redes previamente instaladas;

-Escolha plantas e árvores que não cresçam muito no seu jardim;

-Redobre o cuidado ao subir nessas árvores ou utilizar varas e barras metálicas para tentar cortar galhos ou até mesmo colher frutos;

-Não faça podas de árvores que estiverem próximas ou em contato com a rede elétrica, pois os galhos podem tocar os fios e energizar a árvore. Nesses casos entre em contato com a Energisa;

-Em propriedades particulares, a responsabilidade da poda é do dono do imóvel. Caso a árvore esteja próxima à rede, o cliente deve entrar em contato com a Energisa e solicitar o desligamento da rede para que o serviço seja realizado com segurança pelo profissional contratado.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas