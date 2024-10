Energisa monta plano especial de atuação para o dia das eleições

Distribuidora também realizou manutenção preventiva

A Energisa montou plano especial de atuação para garantir a disponibilidade de energia nos locais de votação no primeiro turno das eleições, que ocorre neste domingo (6). Entre as ações, manutenção preventiva, ampliação de equipes e monitoramento em tempo real nos 63 municípios de atuação da Energisa em Sergipe.

O Plano Eleições inclui uma série de medidas essenciais, antes e durante o dia da eleição, até o final da apuração, para assegurar que tudo ocorra sem interrupções elétricas: “Estamos intensificando ainda mais o trabalho das nossas equipes nas semanas que antecedem as eleições, reforçando a segurança com uma inspeção minuciosa, para identificar possíveis problemas e assim, garantir que tudo aconteça dentro do programado no final de semana das eleições”, explica o gerente de Operações da Energisa Sergipe, Wellington Aranha.

As redes de energia são suscetíveis a ocorrências de falta de energia provocadas por fatores externos não previsíveis como, por exemplo, colisões de veículos em postes, pipas e até a intervenção nas redes de energia por pessoas não autorizadas. Por isso, a importância da população redobrar os cuidados.

“Tudo será monitorado em tempo real no Centro de Operações Integrada onde temos uma visão detalhada de todo o sistema elétrico do estado e podemos direcionar os recursos necessários para os atendimentos. Além de toda a logística de planejamento. A Energisa já está em contato com o TRE há alguns meses discutindo sobre o fornecimento de energia, bem como o plano de manutenção de geradores e instalações internas dos locais de votação”, destacou Wellington.

