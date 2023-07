Energisa oferece parcelamento de faturas atrasadas em até 24 vezes

Oportunidade está disponível pelos canais digitais da concessionária

Clientes da Energisa com contas de luz em atraso podem aproveitar as condições especiais da campanha de negociação que começou esta semana. Com opções de parcelamento da dívida em até 24 vezes no boleto ou no cartão de crédito, a campanha segue até 18 de agosto para clientes da Energisa Sergipe nos 63 municípios da área de concessão.

O coordenador comercial da Energisa Sergipe, Francis Guimarães, explica que essa é mais uma inciativa para auxiliar os clientes que não conseguiram manter as suas contas em dia. “O nosso objetivo é facilitar a vida dos clientes, analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível. É uma oportunidade de colocar as contas em dia com condições especiais”, afirma.

Na última campanha promovida pela Energisa no final do ano passado, foram mais de 115 mil negociações em todas as áreas de concessão da Energisa no país, de acordo com o diretor de Proteção de Receita do Grupo, Newton Santos. “Nosso objetivo é que, diante das condições atrativas que estamos oferecendo, todos possam quitar suas dívidas. Acreditamos que estamos no caminho certo no sentido de ajudar os nossos clientes, porque a última campanha de negociação teve uma ótima aceitação e conseguimos realizar mais de 115 mil negociações em todas as áreas de concessão da Energisa”, reforçou Newton Santos.

Além do parcelamento, nessa campanha há a opção de quitar os débitos à vista, sendo que quem estiver com faturas em atraso por mais de 30 dias, pode obter descontos de juros de mora, multa e correção monetária. Nessa condição a redução pode chegar até 50% do valor pendente.

Como negociar

A negociação de dívidas pode ser feita pelos canais digitais da Energisa, sem necessidade de deslocamento do cliente até uma agência. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelo WhatsApp (Gisa) – www.gisa.energisa.com.br –, selecionar o Estado e depois a opção ‘Parcelamento’.

Se preferir, também é possível negociar os débitos diretamente pelo site www.energisa.com.br. Basta acessar a Agência Virtual, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. Por fim, se preferir usar o aplicativo Energisa On, é só clicar no ícone Parcelamento.

Por Adriana Freitas