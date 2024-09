Energisa orienta clientes sobre como evitar o faturamento pela média

Adesivos nos medidores representam impedimento visual de leitura

A instalação do padrão de entrada de ligação de energia na área externa do imóvel permite a leitura eficiente do consumo de energia e evita a fatura pela média, que é permitida quando há impedimento de acesso ao medidor de energia. A Energisa Sergipe orienta que os clientes redobrem os cuidados, principalmente, neste período eleitoral em que é comum a adesivação do padrão de entrada.

A leitura no medidor de energia é realizada mensalmente, com data informada na fatura, por um colaborador da Energisa. Desde o mês de agosto, cerca de 20 mil clientes foram faturados pela média de consumo devido ao impedimento de acesso ao medidor. Em situações assim, é calculada a média de consumo do cliente dos últimos 12 meses, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), podendo refletir no valor da conta no mês seguinte.

“Frequentemente encontramos obstáculos durante nossas visitas para realização da leitura, a exemplo de plantas, móveis, portões fechados, entre outros. Nesse período eleitoral, identificamos também adesivos no padrão de entrada, impossibilitando a leitura. Por isso, reforçamos a importância de deixar o medidor livre para que seja contabilizado o valor real de consumo ou que o cliente realize a autoleitura por meio dos canais digitais”, explica o coordenador comercial da Energisa em Sergipe, João Victor Sá.

Outro ponto de atenção é que, além de impacto no valor da fatura de energia, após o terceiro mês consecutivo de impedimento de acesso, a empresa poderá efetuar a suspensão de fornecimento de energia, conforme determina a Aneel.

Como fazer a autoleitura

A autoleitura é uma opção disponível para todos os clientes por meio dos canais digitais. O cliente deve realizar a leitura do medidor até três dias antes da data da leitura prevista na conta de energia. O cliente precisa informar à Energisa o número que aparece no visor do medidor/relógio de energia. A informação coletada no medidor pode ser enviada à distribuidora por meio do aplicativo Energisa On, site www.energisa.com.br ou call center 0800 079 0196.

