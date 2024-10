Energisa orienta como realizar a autoleitura pelos canais digitais

Impedimento de leitura pode levar a fatura pela média

A Energisa Sergipe está sempre investindo em tecnologia para melhorar a experiência e facilitar o acesso dos clientes aos serviços da distribuidora. Pensando nisso, a

Energisa oferece a opção da autoleitura da conta de energia. De janeiro a setembro deste ano, foram realizadas 44 mil autoleituras nos 63 municípios de atuação da Energisa.

A autoleitura é um procedimento regular e autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para todo o país, que viabiliza o acompanhamento do consumo da conta de energia mensalmente. Essa opção pode ser utilizada por qualquer consumidor, principalmente, para os clientes que têm o medidor dentro do imóvel ou outro fator que impossibilite a leitura mensal do consumo de energia, e tem sua fatura calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses.

“Fazer a autoleitura é algo simples e intuitivo. O cliente precisa anotar o número registrado no visor do medidor, da esquerda para direita, sem tocar no padrão de energia, ou seja, apenas de forma visual, e tirar a foto legível do medidor. Após isso, é só entrar em contato com a Energisa do WhatsApp ou aplicativo EnergisaOn e fornecer as informações, anexando a foto. É um processo simples e que foi pensado para garantir maior comodidade aos clientes”, explica o coordenador comercial da Energisa, João Victor Sá.

O cliente deve realizar a leitura do medidor até três dias antes da data da leitura prevista na conta de energia. É preciso informar à Energisa o número que aparece no visor do medidor/relógio de energia. A informação coletada no medidor pode ser enviada à distribuidora por meio do aplicativo Energisa On, WhatsApp 79 9 8101-0715, ou site www.energisa.com.br.

Impedimento de leitura

A leitura no medidor de energia é realizada mensalmente por um colaborador da Energisa na data informada na fatura. Por mês, cerca de 12 mil clientes são faturados pela

média devido ao impedimento de acesso ao medidor, que se encontra na parte interna da unidade consumidora, ou possuem veículos, entulhos, adesivos, plantas, entre outros fatores que impedem o acesso dos colaboradores da Energisa ao medidor.

Em situações assim, é calculada a média de consumo do cliente dos últimos 12 meses, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), podendo refletir no valor da conta no mês seguinte. Outro ponto de atenção é que, além de impacto no valor da fatura de energia, após o terceiro mês consecutivo de impedimento de acesso, a empresa poderá efetuar a suspensão de fornecimento de energia.

“A distribuidora reforça a importância de deixar o medidor livre para que possa ser contabilizado o valor real de consumo ou o cliente pode entrar em contato com a Energisa e realizar a sua autoleitura pelos canais de atendimento e evitar a fatura pela média”, destaca.

Os dados da autoleitura podem ser encaminhados pelo cliente por meio de um dos canais de atendimento da Energisa:

Aplicativo Energisa ON (Disponível para Android e IOS) – Acessar o aplicativo com seus dados, escolher a opção “SERVIÇOS” e escolher o ícone “Informar leitura”.

Assistente virtual Gisa (WhatsApp) - www.gisa.energisa.com.br

Call center – 0800 079 0196

Site Energisa - www.energisa.com.br

Fonte e foto ascom Energisa