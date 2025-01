Energisa orienta sobre como informar aumento de carga de energia

A declaração é importante para garantir a qualidade do fornecimento de energia

A Energisa investe em obras na rede elétrica para melhoria contínua no fornecimento de energia nos 63 municípios de atuação. Porém, o aumento de carga em residência ou comércio sem informar a distribuidora, pode comprometer a segurança e qualidade da energia que chega nos imóveis urbanos, rurais, estabelecimentos comerciais e industriais.

A solicitação de aumento de carga deve ser realizada quando o cliente instala aparelhos de ar-condicionado em cômodos diversos que não foram informados inicialmente. Realiza reformas e a ampliação da casa ou mudança de classe de consumo. Por exemplo, uma residência que passa a funcionar como um estabelecimento comercial que requer uma carga maior de energia. Essas ampliações precisam ser informadas à distribuidora para manter a qualidade do fornecimento de energia e a segurança na localidade.

“A rede de distribuição é planejada para atender cada localidade. Quando um cliente amplia sua demanda, a distribuidora precisa ser informada para adotar as readequações para atender com qualidade aquele cliente e a localidade. Identificamos algumas situações em que a unidades consumidoras fizeram esse aumento de carga à revelia e terminaram prejudicando todo o bairro com a interrupção do fornecimento de energia”, explica o gerente de Operações, Wellington Aranha.

A segurança do cliente e seu imóvel, bem como do sistema elétrico, também pode ser impactada com esse aumento de carga à revelia. Por isso, é indispensável revisar as instalações elétricas, certificando-se de que estão adequadas para a quantidade de eletrônicos em uso no imóvel. A sobrecarga pode causar oscilação e interrupção do fornecimento de energia, por isso a importância de informar o aumento de carga à Energisa.

Como declarar carga?

Os clientes residencial, comercial e industrial precisam fazer a declaração de carga sempre que tiver alguma alteração de carga. Basta entrar em contato com a Energisa para informar a lista de equipamentos pelo Call Center 0800 079 0196 ou diretamente nas agências de atendimento da concessionária.

Texto e foto Adriana Freitas