Energisa orienta como mudar a titularidade da conta de energia

Serviço pode ser realizado pelos canais digitais

A mudança de titularidade da fatura de energia é um serviço deve ser solicitado em casos mudanças de endereços para evitar que o fornecimento de energia seja interrompido ou que o cliente receba sinalizações de débitos do antigo inquilino. A Energisa orienta sobre como realizar essa mudança de titularidade pelos canais digitais.

De janeiro a setembro deste ano, foram solicitadas mais de 19 mil mudanças de titularidade nos 63 municípios de concessão da Energisa em Sergipe. O serviço foi solicitado, principalmente pelos canais digitais: Aplicativo Energisa On, Gisa e site. Por esses canais, os clientes podem acessar os serviços sem sair de casa ou se preferirem ir presencialmente, também podem acessar pelos totens de autoatendimento instalados nos municípios de Aracaju, Lagarto, Itabaiana, Simão Dias, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora do Socorro, no supermercado GBarbosa do Bairro Santa Maria e em Nossa Senhora da Glória.

O coordenador de Atendimento da Energisa em Sergipe, Rosano Freitas, destaca a importância da mudança de titularidade e o encerramento contratual (desligamento) quando sair da residência. “A fatura de energia está vinculada ao titular da conta, ou seja, ao CPF ou CNPJ. Quando o cliente deixa a residência sem retirar a conta de energia do seu nome, ele terá que arcar com consumo de quem entrar. Por isso, ao mudar de endereço é importante pedir desligamento e fazer a troca de titularidade para o seu nome. Só assim, você poderá solicitar vários serviços como segunda via da conta, negociação de débitos, entre outros serviços”, explica.

Ainda segundo Rosano, a mudança de titularidade pode ser solicitada por meio dos canais digitais de atendimento sem sair de casa. Na Agência Digital disponível no site servicos.energisa.com.br, o cliente clica no ícone todos os serviços, depois em mudança de titularidade e informa os dados pessoais e do imóvel. O mesmo serviço pode ser solicitado no aplicativo Energisa On e na atendente virtual do WhatsApp pelo gisa.energisa.com.br.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas