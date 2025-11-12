Energisa orienta sobre cuidados com a rede elétrica durante o Pré-Caju

O Pré-Caju, um dos eventos mais aguardados pelos sergipanos e turistas, acontece de 14 a 16 de novembro na Orla da Atalaia, em Aracaju. A Energisa reforça a importância de cuidados durante o percurso do evento para evitar acidentes e aproveitar a folia com segurança.

A orientação é que os foliões evitem arremessar materiais metálicos e jogar líquidos na rede elétrica, pois podem causar curto-circuito e rompimentos de cabos elétricos. O coordenador do Centro de Operações Integrado, Fabiano Nascimento, reforça as principais orientações de segurança.

“A orientação é que nenhum objeto seja lançado na rede elétrica, como serpentinas e que seja evitado o uso de balões próximos à fiação, pois também podem causar acidentes e interrupções no fornecimento de energia. Esses objetos lançados na rede elétrica podem provocar incêndios e acidentes, por isso é importante redobrar a atenção”, orienta.

Ainda segundo Fabiano, os postes de energia devem ser acessados apenas por profissionais da Energisa. A população não deve subir nas estruturas para tentar obter uma melhor visão dos trios elétricos, nem instalar enfeites ou objetos nos cabos e postes da rede elétrica.

Já para quem vai abrir comércios temporários durante o evento, a orientação é solicitar ligação provisória e evitar ligações clandestinas que trazem riscos para a população e podem impactar o fornecimento de energia no local. O cliente deve ir a uma agência e apresentar documentos técnicos e de segurança, além da lista de equipamentos com suas potências para solicitar o serviço.

Colisão em postes

No deslocamento para o evento, a atenção precisa ser redobrada para evitar acidentes, a exemplo de colisão em postes. Somente este ano, já foram registradas mais de 180 ocorrências de colisão em postes em todo estado, sendo que Aracaju lidera o ranking das ocorrências.

“A orientação é que em casos de acidentes com postes, o condutor permaneça no veículo e acione imediatamente a Energisa, pois podem ter cabos sobre o veículo ou próximos, podendo ocasionar choque elétrico. O Samu e o Corpo de Bombeiros também devem ser acionados. Quem for prestar socorro, também deve ficar afastado”, reforça Fabiano Nascimento.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas