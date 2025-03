Energisa orienta sobre direitos e deveres dos consumidores em Sergipe

Informações são importantes para o cliente

A energia elétrica é um serviço essencial e garantir um fornecimento de energia elétrica seguro e eficiente é um compromisso da Energisa Sergipe. Por isso, distribuidora reforça uma série e direitos e deveres dos consumidores que são definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Entre os direitos do cliente está, por exemplo, o acesso facilitado ao nosso atendimento. O cliente precisa ter a segurança de ter um atendimento telefônico gratuito, 24 horas, todos os dias, para requisitar a solução de problemas emergenciais. Em caso de manutenção programada na rede de energia elétrica, o cliente precisa ser informado com antecedência para programar a sua rotina. O aviso acontece por meio de SMS, cartas, rádios e carro de som, mas o cliente precisa manter os dados atualizados.

Por outro lado, é importante também estar atento aos deveres como consumidor. Um dos principais compromissos solicitados aos clientes é manter o cadastro atualizado, com nome e documentos do titular da unidade consumidora, e-mail e telefone, inclusive número do celular. “Se a pessoa muda de endereço e não atualiza o cadastro, por exemplo, não temos como falar diretamente esse cliente em caso de necessidade”, afirma Rosano.

Outro dever do cliente é avisar a Energisa, caso alguém que resida no imóvel dependa de equipamentos elétricos indispensáveis à vida. Essa informação é necessária para que a empresa possa dar um atendimento personalizado, bem como avisar de forma antecipada sobre manutenções programadas. Em situações de desligamentos acidentais provocados por temporais, raios, colisão de veículos em poste ou outros imprevistos, a unidade consumidora com pacientes eletrodependentes também tem prioridade no restabelecimento da energia.

Canais digitais

Os clientes podem acessar os serviços da Energisa pelos canais de atendimento para solicitar serviços como atualização cadastral, mudança de titularidade, segunda via da conta, entre outros. Basta acessar um dos canais: Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular), site energisa.com.br ou pelo WhatsApp www.gisa.energisa.com.br.

A Energisa também disponibiliza totens de autoatendimento nas agências do bairro Siqueira Campos e Santa Maria, em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e em Itabaiana na agência e no supermercado Nunes Peixoto, além dos CEACs do Shopping RioMar e Rua do Turista. Os clientes podem emitir segunda via das contas, realizar pagamentos, solicitar mudança de titularidade, emitir comprovante cadastral e parcelamento de faturas, entre outros serviços.

Texto e foto Adriana Freitas