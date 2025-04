Energisa orienta sobre os principais cuidados durante as chuvas

Equipes já foram reforçadas em várias regiões de Sergipe

Com previsão de chuvas para o final de semana, a Energisa reforça os principais cuidados de segurança para evitar acidentes. A distribuidora realiza o monitoramento em tempo real do clima e já reforçou o número de equipes em várias regiões de Sergipe.

A Energisa tem aplicado seu plano de atendimento em situações de contingências, que contemplam desde ações que antecedem o período chuvoso como a realização de inspeções e intensificação das manutenções preventivas, assim como o monitoramento 24 horas por meio Centro de Operações Integrado.

“Com raios e ventos fortes, árvores e objetos podem ser lançados na rede elétrica. Em situações assim, não se aproxime dos cabos e acione a Energisa imediatamente para que todas as medidas de segurança sejam adotadas. Em casos de chuvas com raios, a orientação é procurar um abrigo e não ficar em campo aberto, nem se abrigar embaixo das árvores. Caso esteja dentro do carro, a recomendação é fechar as janelas e aguardar a tempestade passar”, orienta o gerente de Operações da Energisa Sergipe, Wellington Aranha.

Em casa, os cuidados também precisam ser redobrados para evitar acidentes. A recomendação é retirar os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas. Não utilizar aparelho conectado à tomada durante temporais e evitar utilizar o chuveiro elétrico. É importante que a rede elétrica da residência ou comércio possua sistema de aterramento, conforme norma vigente.

Dicas de segurança

– Em casos de raios, retire os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas;

– Nunca utilize aparelho conectado à tomada durante temporais;

– Os cabos telefônicos, cabos de TV por assinatura e fiação de antenas são capazes de conduzir a corrente elétrica dos raios até os aparelhos. Por isso, é aconselhável retirar os aparelhos eletrônicos (normalmente mais sensíveis) das conexões com rede de telefonia, TV a cabo e antena externa;

– Sempre que puder, instale dispositivos de proteção contra surtos (DPS);

– É importante que a rede elétrica da residência ou comércio possua sistema de aterramento, conforme norma vigente;

– Não utilize chuveiro elétrico durante as chuvas;

– Quando ouvir os trovões, nunca fique em campo aberto. Procure abrigo imediatamente em construções e feche os vidros e janelas. Se não for possível se abrigar, agache-se, com as mãos na nuca e pés juntos;

– Não fique embaixo de árvores ou próximo a torres;

– E não toque em fios caídos ou em objetos que estejam em contato com a rede elétrica, eles podem estar energizados.

Em casos de ocorrências de falta de energia, a população pode entrar em contato por meio dos canais de atendimento:

-Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

-Site: energisa.com.br

-WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

-Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas