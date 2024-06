Energisa orienta sobre os riscos de bandeirolas nos postes de energia

Saiba como aproveitar o São João com segurança

No mês de junho, a decoração com bandeirolas é uma tradição que marca o início das festividades, mas quando realizada em locais inadequados pode trazer riscos de acidentes. Por isso, a Energisa orienta sobre os principais cuidados para que os sergipanos possam aproveitar este momento tão esperado com segurança.

O coordenador de Saúde e Segurança da Energisa em Sergipe, Robson Jezler, orienta sobre os principais cuidados. “A orientação é não pendurar as bandeirolas nos postes e fios elétricos. Aconselhamos evitar o uso de enfeites de metais e, caso queira fazer uso desses materiais, que seja utilizado adereços isolantes, como borracha e silicone, para evitar o risco de condução de energia. Quando colocada em local inadequado, pode ocasionar choques elétricos, interrupção do fornecimento de energia e acidentes fatais”, alerta.

Além das bandeirolas, também é importante reforçar os cuidados com fogueiras e fogos de artifícios. A orientação é não realizar esta atividade tradicional próximo à rede elétrica. No caso das fogueiras, é importante observar a distância em relação à rede elétrica, pois o fogo ou o calor excessivo podem danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção do fornecimento de energia.

Segundo Robson Jezler, também é preciso reforçar alguns cuidados em casa para decorar e aproveitar os festejos com segurança. “Ao escolher os locais que ganharão a decoração temática é necessário respeitar os pontos de energia. Os bocais de lâmpadas jamais devem ser utilizados como suporte para pendurar enfeites como balões e bandeiras. Além de choques elétricos, essa prática pode provocar incêndios”, alerta o coordenador de Segurança.

Robson ainda reforça que quem for abrir um novo negócio ou realizar eventos, é importante solicitar a ligação provisória com antecedência junto à Energisa e evitar ligações clandestinas. “Essa prática traz risco não só para quem pratica, mas para todas as pessoas ao redor do comércio, podendo gerar falta de energia na localidade por sobrecarga”, pontua.

Colisões em postes

Neste período festivo, é importante redobrar os cuidados na direção do veículo para evitar acidentes envolvendo postes de eletricidade. Essas ocorrências trazem riscos para o condutor e prejuízos para a população com a interrupção do fornecimento de energia.

“A orientação é que, sempre que possível, o condutor evite sair do veículo, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos. A Energisa deve ser acionada imediatamente pelo 0800 079 0196. Também é importante acionar o Samu e Corpo de Bombeiros. Quem for prestar socorro, deve também ficar afastado do veículo e acionar a Energisa”, orienta Robson.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas