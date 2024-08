Energisa orienta sobre segurança em serviços próximos à rede elétrica

Distribuidora reforça as principais orientações de segurança

As atividades e serviços realizados próximos à rede elétrica devem ser executados de forma planejada e segura para evitar acidentes. A Energisa Sergipe orienta sobre os principais cuidados e reforça que somente profissionais da distribuidora são autorizados e capacitados para realizarem intervenção na rede elétrica.

O coordenador de Saúde e Segurança da Energisa Sergipe, Robson Jezler, explica que para serviços de reforma, pintura ou construção civil é importante realizar um planejamento da área e verificar a proximidade com a rede elétrica. As distâncias de segurança devem ser respeitadas.

“Andaime e varas metálicas são as principais estruturas que ocasionam acidentes durante essas obras. A distância da estrutura para rede é de dois metros de distância na horizontal e três metros na vertical. Além disso, é preciso ter atenção ao transportar objetos metálicos longos como varas e barras. Redobre o cuidado também ao montar, desmontar ou deslocar os andaimes próximos à rede elétrica”, orienta.

Ainda segundo Robson, os cuidados também precisam ser redobrados para a realização de qualquer serviço próximo à rede elétrica a exemplo da instalação de placas, antenas ou estruturas. Robson ressaltar a importância de utilizar os equipamentos de segurança adequados e observar o local antes de executar o serviço.

Na área rural, também é preciso redobrar a atenção com o descarregamento de caminhões, manuseio de tratores e máquinas agrícolas. É preciso realizar o reconhecimento do local, planejar a atividade e observar com atenção se a máquina manterá uma distância segura da rede elétrica.

O furto de energia também é uma intervenção na rede elétrica que pode trazer riscos de acidentes, pois é uma atividade ilegal que pode ocasionar curto-circuito, falta de energia, além de trazer riscos de choques elétricos e acidentes fatais para quem pratica a ação. Somente este ano, foram identificadas mais de 4.797 irregularidades em mais de 24 mil unidades inspecionadas nos 63 municípios da área de concessão da Energisa.

Em casos de acidentes envolvendo a rede elétrica, a Energisa deve ser acionada imediatamente pelo 0800 079 0196.

Orientações de segurança

– Não suba nos postes ou instale nos mesmos placas e equipamentos diversos;

– As unidades da Energisa têm protocolos rígidos de segurança. Só colaboradores da empresa podem entrar nesses locais restritos, pois há risco de choque elétrico;

– Monte andaimes longe da rede elétrica e nunca deixe vergalhões e calhas tocarem na rede;

– Ao manobrar caminhões ou bascular caçambas, cuidado com a rede elétrica. Verifique a altura do caminhão e da rede;

– Sempre use os equipamentos de segurança;

– Ao fazer pequenos reparos em aparelhos elétricos, certifique-se de desligá-los da tomada;

– Não podar árvores cujos galhos estão sobre a rede elétrica ou que já estão em contato direto com a rede. Você poderá sofrer choque elétrico e se acidentar gravemente;

– Galhos e folhas próximos à rede elétrica só podem ser podados por profissionais da Energisa, que possui equipes especializadas para este serviço;

– Não jogue objetos na rede elétrica, nem tente retirá-los. Acione a Energisa.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas