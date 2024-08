Energisa realiza troca de lâmpadas nos municípios sergipanos

Caminhão também leva palestras educativas

O caminhão do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa está no município de Aquidabã durante esta semana. O objetivo é conscientizar a população sobre o uso consciente de energia elétrica e segurança, além da troca de lâmpadas. O caminhão também visitará os municípios de Monte Alegre, Santana do São Francisco e Santa Rosa de Lima.

Durante esta semana, o caminhão está na praça principal de Aquidabã, próximo à Caixa Econômica Federal. A população pode visitar o caminhão gratuitamente e participar de palestras educativas sobre riscos e perigos em relação à rede elétrica e dicas de como economizar energia. Segundo o especialista em Eficiência Energética, somente este ano já foram realizadas a troca de 38 mil lâmpadas nos municípios visitados.

“O objetivo principal do programa é levar informação sobre o uso seguro da energia elétrica e como as pessoas podem utilizar essa energia de forma eficiência. Além das palestras, realizamos a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpada de LED. Para realizar a troca, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e apresentar o RG”, orienta Pedro.

Tarifa Social

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é um programa do Governo Federal que concede desconto de até 65% na conta de energia para famílias de baixa renda. Para receber o benefício, a família precisa estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e ter renda familiar menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. O cadastro é realizado de forma automática, mas o NIS precisa ser atualizado a cada dois anos.

Também podem receber o benefício as famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento – nesse caso com renda mensal de até três salários-mínimos; famílias com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada e famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo. Qualquer dúvida sobre o programa, os clientes podem entrar em contato pelo Aplicativo Energisa On ou pela Gisa gisa.energisa.com.br/.

Confira a programação do caminhão PEE

Aquidabã – 05 a 09/08

Monte Alegre – 12 a 16/08

Santana de São Francisco – 19 a 23/08

Santa Rosa de Lima – 26 a 30/08

Horários

Segunda – 14h às 17h

Terça a quinta-feira – 8h às 17h

Sexta – 8h às 12h

Foto assessoria

Por Adriana Freitas