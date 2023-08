Energisa realiza troca de lâmpadas nos municípios sergipanos

Famílias podem realizar a troca de lâmpadas

Neste mês de agosto, o caminhão do Programa de Eficiência Energética (PEE) percorrerá os municípios de Itabi, Porto da Folha, Amparo do São Francisco, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora da Glória. O objetivo é levar informações sobre o consumo consciente de energia elétrica por meio de palestras, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e eficientes. No primeiro semestre deste ano, mais de 4 mil famílias foram beneficiadas com a troca de lâmpadas.

Durante esta semana, o caminhão está visitando a cidade de Itabi. Para participar da ação da troca de lâmpadas, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e apresentar o RG. Cada unidade consumidora pode trocar até seis lâmpadas gratuitamente. A ação acontece na praça principal das 8h às 17h.

“A lâmpada de LED traz uma maior eficiência no uso, pois além de ser mais econômica, ilumina melhor o ambiente. As famílias podem realizar a troca de lâmpadas e participar de palestras educativas sobre o consumo consciente de energia e orientações de segurança para evitar acidentes com a rede elétrica”, explica o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins.

Confira a programação completa do mês de agosto

31/07 a 04/08 – Itabi

07 a 11/08 – Porto da Folha

14 a 18/08 – Amparo do São Francisco

21 a 25/07 – Nossa Senhora de Lourdes

28 a 31/08 – Nossa Senhora da Glória

Foto assessoria

Por Adriana Freitas