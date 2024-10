Energisa realiza Workshop com empresas de telecomunicações

Encontro discutiu sobre segurança e regulamentação

A Energisa Sergipe realizou o ‘Workshop Compartilhamento de Infraestrutura de Redes’ na última sexta-feira, 25, com as empresas de telefonia e internet que prestam serviços nos municípios de concessão da distribuidora. O objetivo do encontro foi discutir temas sobre segurança e responsabilidades referentes à manutenção e uso compartilhado das estruturas da rede de energia.

O gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss, explica que o encontro foi um momento para orientar, esclarecer dúvidas e direcionar as prestadoras de serviços para que o uso compartilhado das estruturas seja realizado de acordo com as normas técnicas e regulamentadas, garantindo a segurança do sistema elétrico e da comunidade.

“Esse encontro é realizado anualmente buscando reforçar as orientações de segurança e normas técnicas com as empresas de telefonia e internet. As empresas precisam elaborar e aprovar um projeto técnico e realizar a efetivação de contrato junto à distribuidora de energia antes de iniciar as atividades, além de manter os cabos alinhados conforme os protocolos técnicas e de segurança”, afirma Thyago.

Durante o workshop, foram abordados temas fundamentais como orientações técnicas e de segurança, a relevância do Contrato de Uso Mútuo e a necessidade de seguir às instalações em campo conforme o projeto de execução de serviço previamente aprovado pela distribuidora. Também foram discutidas boas práticas para garantir a segurança nas operações, especialmente nas atividades de maior risco, como o trabalho em altura e a proximidade com redes de energia. Cerca de 20 empresas participaram do workshop.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas