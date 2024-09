Energisa realiza workshop com Defesa Civil e Corpo de Bombeiros

Distribuidora apresentou Plano de Contingência

Nesta quarta-feira, 25, a Energisa realizou um workshop com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. O objetivo do evento foi apresentar o plano de contingência da distribuidora e fortalecer o relacionamento para atuação preventiva em eventos climáticos.

Um dos temas do workshop foi a previsão climática para os próximos meses em Sergipe. A meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE) e consultora, Drª Ana Paula Paes, destacou o que os órgãos podem esperar para os próximos meses. “Hoje nós falamos sobre o clima e o que já foi observado nos últimos meses em Sergipe e o que esperamos para os próximos meses. Já estamos com um cenário de chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas. Para os próximos meses a tendência é permanecer esse cenário”, afirma Ana Paula.

Durante evento, a Energisa apresentou o plano de contingência operacional da concessionária e os participantes conheceram o Centro de Operações Integrado (COI), onde a distribuidora monitora o sistema elétrico dos 63 municípios de atuação. O gerente de Operações da Energisa em Sergipe, Wellington Aranha, destacou a importância do encontro para a integração e troca de informações diante dos desafios das contingências.

“A Energisa já atua de forma contínua com seu plano de contingência buscando se preparar de forma antecipada para atuação nos cenários mais críticos. Esse encontro tem por objetivo fortalecer a interação com órgãos do poder público, visando atendimento ágil e eficiente para restabelecimento da energia elétrica o mais rápido possível, em caso de eventuais interrupções de energia por conta de eventos climáticos”, afirma Wellington.

Para o superintendente adjunto da Defesa Civil de Sergipe, major Alisson Carvalho, o encontro foi uma oportunidade para estreitar a comunicação para atuação na contingência. “É uma oportunidade de reunir os coordenadores dos municípios para discutir ações e entender como é que funciona a própria ação da Energisa em situações que exigem um certo contingenciamento para a atuação em conjunto com todos. Abre-se espaço para diálogo, debate e estreitar os canais de comunicação para que todos possam entender a atuação da Energisa em diversos cenários. A Defesa Civil do Estado vê isso como uma oportunidade de fortalecimento do próprio sistema estadual de proteção e defesa civil, quando você conta com a participação dos coordenadores municipais”, afirma.

O tenente Rezende do Corpo de Bombeiros destacou a importância da ação conjunta entre as instituições. “Esse encontro é de extrema importância porque promove uma integração entre a Defesa Civil Estadual, as Defesas Civis Municipais, a Energisa e o Corpo de Bombeiros. Na prática, isso tem um caráter muito informativo e vai trazer benefícios enormes para a atuação do Corpo de Bombeiros no que concerne as emergências envolvendo incidentes, que envolvam a rede elétrica e necessidade da participação da Energisa”, ressalta.

Investimentos

Além do plano de contingência e monitoramento 24 horas do sistema elétrico por meio do Centro de Operações Integrado (COI), a distribuidora realiza investimentos contínuos em tecnologias para o restabelecimento rápido do fornecimento de energia. Cerca de 1.666 equipamentos telecomandados estão distribuídos nos 63 municípios de concessão da distribuidora.

Somente este ano, a Energisa já implantou nos municípios de Salgado, Itaporanga, Aracaju e Porto da Folha tecnologia a tecnologia “self-healing” (auto recomposição), que permite o restabelecimento automático do fornecimento de energia em até 60 segundos.

