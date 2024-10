Energisa recebe medalha de Mérito Bombeiro Militar, em Sergipe

A Energisa Sergipe foi homenageada com a medalha de Mérito Bombeiro Militar durante a solenidade de celebração dos 104 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), que aconteceu na última terça-feira, 29. A homenagem reconhece a importante parceria entre as duas instituições e os relevantes serviços prestados pela empresa à sociedade sergipana.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, agradeceu a homenagem e destacou a importância da parceria com o Corpo de Bombeiros. “Agradecemos esse reconhecimento de uma instituição que exerce um papel tão importante como o Corpo de Bombeiros. Atuamos de forma conjunta em várias ações e que essa parceria só se fortaleça a cada dia com o propósito de levar um serviço seguro e de qualidade para os sergipanos”, afirmou.

A medalha de Mérito Bombeiro Militar é concedida a personalidades que prestam relevantes serviços à corporação e à sociedade sergipana. A solenidade contou com a presença de autoridades civis e militares, além de representantes de diversas instituições.

