Energisa reforça a importância da atualização cadastral para irrigante em Sergipe

Cadastro deve ser atualizado a cada dois anos

Os clientes que exercem atividade rural de irrigação precisam realizar a atualização cadastral para continuar recebendo o desconto na conta de energia. Em Sergipe, cerca de 500 clientes precisam realizar esse recadastramento que pode ser solicitado pelos canais digitais.

Durante o cadastro, o cliente precisa apresentar o documento emitido por entidade representativa que comprove vínculo rural com o código CNAE, licenciamento ambiental e a outorga de utilização dos recursos hídricos e, caso não aplicável, a comprovação de sua não aplicabilidade.

A atualização do cadastro pode ser realizada por meio do endereço www.gisa.energisa.com.br, escolher a opção “Ver todos os serviços” e depois escolher a opção “Recadastramento rural”. O cliente também pode procurar a agência de atendimento mais próxima.

“A distribuidora reforça a importância de manter esse cadastro atualizado, pois o produtor pode perder esse benefício de forma imediata. Os municípios de Poço Verde, Neópolis, Ribeirópolis, Moita Bonita e Gararu possuem o maior número de produtores que precisam realizar o cadastro”, orienta o coordenador comercial, Bernard Gouveia.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular) Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas