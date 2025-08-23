Energisa reforça alerta sobre riscos de acidentes com a rede elétrica na construção civil

Atenção deve ser redobrada no manuseio do andaime

Construção, reforma, pintura de prédios e fachadas são algumas atividades que, se não executadas com segurança, podem levar a acidentes graves. Somente este ano, a Energisa Sergipe já registrou 127 notificações de situações de riscos de acidentes durante a execução desses serviços.

O manuseio de ferramentas perto da fiação ou andaimes próximos à rede elétrica são as principais causas de acidentes durante a realização dos serviços de construção civil, por isso a importância de sempre observar a distância em relação à rede elétrica antes de realizar o serviço.

“O planejamento da obra precisa começar observando a distância da rede elétrica. Lembrando que nem todo acidente é causado pelo toque do objeto na rede, diretamente. Há ocorrências em que a simples proximidade de um equipamento com a fiação de energia pode causar uma descarga por indução elétrica, provocando queimaduras, fraturas, lesões ou até a morte”, afirma a coordenadora de Saúde e Segurança da Energisa Sergipe, Roberta Santos.

Confiram as orientações segurança da Energisa:

Pedreiros, pintores, instaladores de placas e antenas, técnicos de eletrônica e telefonia: não montem andaimes, nem posicionem escadas, tampouco deixem calhas e vergalhões perto da rede elétrica;

Mantenha uma distância segura, de no mínimo 3 metros da rede elétrica, especialmente em telhados e edificações de mais de um andar;

Não arremesse cabos sobre a rede elétrica. Mesmo eles estando encapados, a capacidade de isolamento do material pode não ser suficiente para evitar a passagem da eletricidade;

Não improvisem extensores para ferramentas como rolo de pintura;

O uso de equipamentos de proteção, individual e coletiva, são obrigatórios;

Fiações não devem ser expostas em ambientes úmidos;

Em casos de acidente ou situação risco com a rede elétrica, acione imediatamente a Energisa pelo 0800 079 0196.

Texto e foto Adriana Freitas