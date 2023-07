Energisa reforça cuidados no período chuvoso no estado de Sergipe

As chuvas e os fortes ventos podem provocar a queda de árvores na rede elétrica, além de outros objetos, que podem provocar a ruptura de cabos elétricos. A Energisa Sergipe reforça sobre os principais cuidados nessas situações para evitar acidentes.

As ocorrências durante as chuvas são monitoradas em tempo real por meio do Centro de Operações da Energisa, além do acompanhamento diário da previsão do tempo que permite agir de forma antecipada com o deslocamento de equipes para os locais com chuvas mais intensas.

“As nossas equipes são capacitadas para atuar em situações mais críticas nesse período chuvoso. Além disso, temos equipamentos telecomandados distribuídos por todo estado que permitem o restabelecimento de energia de forma automática”, afirma o coordenador do COI, Aliston Barbosa.

Um dos fatores que levou a interrupção do fornecimento de energia durante o mês de junho foi árvore na rede elétrica. Por isso, a importância da poda preventiva para evitar que os galhos toquem na rede elétrica e tragam transtornos para a população. Somente no mês de junho, cerca de 16% das ocorrências de falta de energia foram provocadas por árvores na rede elétrica, impactando 35 mil clientes. Quando comparado as mesmo período do ano passado, houve um aumento de 1% nas ocorrências, mas uma redução de 76% dos clientes afetados.

“É muito importante a poda preventiva das árvores para evitar acidentes com a rede elétrica no período chuvoso. Lembrando que o serviço de poda de árvores em espaço público é de responsabilidade do município, já em áreas privadas, cabe ao proprietário do imóvel ou terreno contratar um especialista para execução da poda. A Energisa só é acionada, por questões de segurança, quando as árvores estão muito próximas à rede elétrica”, explica Aliston.

Orientações de segurança

Alguns cuidados precisam ser redobrados no período chuvoso. Ao encontrar um cabo partido na rua, a recomendação é não utilizar nenhum objeto, como por exemplo madeira ou haste metálica, para afastar o cabo, devido ao risco de choque elétrico. É importante reforçar que somente profissionais autorizados pela Energisa devem fazer intervenções na rede elétrica. Além de receberem treinamento específico, os técnicos utilizam equipamentos de proteção adequados à atividade.

“A Energisa também alerta para os cuidados nas instalações elétricas da residência. É importante fazer manutenções preventivas, pois no período chuvoso pode acontecer infiltrações, possibilitando a ocorrência de choques elétricos. No caso de chuvas com raios e trovões, a recomendação é retirar os aparelhos da tomada”, alerta Aliston.

Quando estiver em casa:

-Em casos de raios, retire os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas;

-Nunca utilize aparelho conectado à tomada durante temporais;

-Os cabos telefônicos, cabos de TV por assinatura e fiação de antenas são capazes de conduzir a corrente elétrica dos raios até os aparelhos. Por isso, é aconselhável retirar os aparelhos eletrônicos (normalmente mais sensíveis) das conexões com rede de telefonia, TV a cabo e antena externa;

-Sempre que puder, instale dispositivos de proteção contra surtos (DPS);

-É importante que a rede elétrica da residência ou comércio possua sistema de aterramento, conforme norma vigente;

-Não utilize chuveiro elétrico durante as chuvas.

Quando estiver na rua:

-Quando houver chuvas com trovões e raios, a orientação é nunca ficar em campo aberto e procurar abrigo imediatamente. Não se abrigue embaixo de árvores;

-Se estiver dentro de um carro, feche as janelas e aguarde a tempestade passar para poder sair. O carro oferece uma boa proteção contra raios;

-Ao encontrar um fio caído, não se aproxime e acione a Energisa imediatamente;

– Não fique debaixo estruturas metálicas ou árvores durante temporais com raios;

– Não realize serviços como instalação ou manutenção de antenas em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior.

