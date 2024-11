Energisa reforça AS orientações de segurança durante reformas

Distribuidora alertas sobre riscos do manuseio de equipamos próximos à rede elétrica

Com a chegada das festas de final de ano, muitas famílias aproveitam o momento para reformar a residência ou realizar pinturas. A Energisa reforça os principais cuidados com a rede elétrica durante a realização desses serviços para evitar acidentes.

Antes de iniciar a construção ou reforma é importante observar as distâncias em relação à rede elétrica. As paredes, janelas e sacadas não podem ser erguidas em uma distância menor que 3 metros da rede de energia. Essas distâncias devem ser observadas pelos profissionais que vão executar os serviços nas residências.

“É muito importante realizar esse planejamento prévio antes de iniciar a reforma, pintura ou construção para evitar acidentes. A distância da rede elétrica deve ser respeitada. Em hipótese alguma, os profissionais podem fazer qualquer interferência pelo risco de choque elétrico e acidente fatal”, orienta o coordenador de Saúde e Segurança da Energisa em Sergipe, Robson Jezler.

Os cuidados devem ser redobrados ao montar andaimes e utilizar escadas, que devem sempre ser mantidos longe da rede elétrica. Essas estruturas podem conduzir energia e causar choque elétrico. Ainda segundo Robson, a recomendação é seguir uma distância de dois metros de distância na horizontal (acima) e três metros na vertical (lateral).

“Outra orientação importante é que as pessoas não devem construir ao redor de postes por ser ilegal e a possibilidade de choque elétrico ser alta. Ao construir o segundo pavimento, também devem ser observadas as distâncias mínimas”, afirma Robson.

Orientações de segurança

– Não suba nos postes ou instale nos mesmos placas e equipamentos diversos;

– As unidades da Energisa têm protocolos rígidos de segurança. Só colaboradores da empresa podem entrar nesses locais restritos como as subestações, pois há risco de choque elétrico;

– Monte andaimes longe da rede elétrica e nunca deixe vergalhões e calhas tocarem na rede;

– Ao manobrar caminhões ou bascular caçambas, cuidado com a rede elétrica. Verifique a altura do caminhão e da rede;

– Sempre use os equipamentos de segurança;

– Ao fazer pequenos reparos em aparelhos elétricos, certifique-se de desligá-los da tomada;

Canais de Atendimento

Site: energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Gisa: (79) 98106-0715

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas