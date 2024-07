ENERGISA REGISTRA REDUÇÃO NO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE COLISÃO EM POSTES; ARACAJU CONTINUA LIDERANDO

A colisão de veículos em postes traz riscos para o condutor e pode afetar o fornecimento de energia na região do acidente. No período de janeiro a julho deste ano, já foram registrados 108 acidentes envolvendo postes de eletricidade, uma redução em relação ao mesmo período do ano passado que foram registradas 145 ocorrências.

O coordenador do Centro de Operações da Energisa Sergipe, Aliston Barbosa, reforça que mesmo com a redução é preciso redobrar os cuidados no trânsito: “Ainda estamos em um período chuvoso, por isso é importante ficar atento para evitar esse tipo de acidente que pode trazer sérios riscos para o condutor e população. Somente este ano, 136 mil clientes foram impactados com essas ocorrências. A distribuidora tem investido em tecnologias para reduzir o número de clientes impactos, mas é importante dirigir com atenção para evitar esses acidentes”, orienta.

O município que lidera o ranking com mais ocorrências é Aracaju, seguida dos municípios de Itabaiana, Lagarto, Simão Dias e Nossa Senhora do Socorro. Os bairros com mais ocorrências em Aracaju são: Centro, Santo Antônio, Lamarão e Jardins.

Em casos de acidentes envolvendo postes de eletricidade, a orientação é que sempre que possível, o condutor evite sair do veículo, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos, que podem não ser visualizados pela vítima. Quem for prestar socorro, deve também ficar afastado do veículo e acionar a Energisa pelo 0800 079 0196 e acionar o Samu.

Substituição dos postes

Esses acidentes podem danificar a estrutura dos postes, sendo necessária a substituição de componentes da rede elétrica. Segundo o coordenador de Obras da Energisa Sergipe, Antônio Cleverton, a troca pode durar uma média de cinco horas, dependendo da complexidade.

“Em algumas situações conseguimos usar as equipes de linha vida, que são profissionais que atuam com a rede energizada. Neste caso, praticamente 90% dos clientes estão normalizados e realizados a troca sem desligar a rede. Em situações mais complexas, é necessário desligar a rede por um período para as equipes atuarem com segurança”, explica Antônio.

Em relação ao custo dos prejuízos, a média é de R$ 6 mil que contempla poste, fios e equipamentos danificados e estruturas. Dependendo da complexidade e danos causados, o valor pode ser maior. Quem arca com este custo é o condutor do veículo.

Canais de atendimento

Foto assessoria

Por Adriana Freitas