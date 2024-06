Energisa registrou 101 ocorrências de colisões em postes este ano

Aracaju lidera o ranking de acidentes

A Energisa Sergipe registrou 101 ocorrências de colisões em postes de janeiro a junho deste ano em Sergipe, uma redução de 15% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A colisão de veículos em postes de eletricidade traz riscos para o condutor e impacta a população com a interrupção do fornecimento de energia na região.

Neste mês de junho, foram registradas 11 colisões de veículos em postes de eletricidade, mas o mês de maio apresentou o maior número com 29 acidentes. Aracaju lidera o ranking com 39 ocorrências, em seguida os municípios de Itabaiana, Simão Dias, Lagarto e Nossa Senhora do Socorro.

O coordenador de Qualidade da Energisa Sergipe, Fabiano Nascimento, destaca que essas ocorrências impactaram 140 mil clientes, uma redução de 25% em relação ao mesmo período do ano passado por conta das tecnologias implementadas pela distribuidora que permitiram o restabelecimento rápido do fornecimento de energia.

“A Energisa investe de forma contínua em tecnologias para que os clientes sejam impactados cada vez menos. A substituição do poste dura em média quatro horas por conta da complexidade do serviço, por isso a importância de redobrar os cuidados”, afirma.

Segurança

Em acidentes envolvendo postes de eletricidade a orientação é que sempre que possível, o condutor evite sair do veículo, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos, que podem não ser visualizados pela vítima. A Energisa deve ser imediatamente acionada para realizar todos os procedimentos com segurança por meio do telefone 0800 079 0196.

“É muito importante seguir essas orientações para evitar choques elétricos. Reforçamos os cuidados para quem vai prestar socorro. Não se aproxime do local e acione o socorro, pois os cabos podem estar energizados e causar um choque elétrico”, reforça Fabiano.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (079) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas