Energisa registrou mais de 83 mil raios no primeiro trimestre deste ano

Distribuidora se prepara para o período chuvoso

Com aproximação do período chuvoso, há aumento na incidência de chuvas, muitas vezes acompanhadas de ventos fortes e descargas atmosféricas. Por isso, a Energisa já iniciou as ações preventivas do seu plano de contingência operacional preparando o sistema elétrico e equipes para atuação neste período.

No primeiro trimestre deste ano, a Energisa Sergipe já registrou 83.593 mil raios. Em relação ao volume de chuvas previsto, a climatologista e consultora do clima, draª Ana Paula Paes, explica qual a tendência para os próximos meses. “A previsão é de chuvas abaixo da média para os próximos meses, mas isso não quer dizer que a gente não tenha dias com chuvas intensas. Estamos entrando na quadra chuvosa nos próximos meses, um período com maior acumulado de chuvas. Já em relação à temperatura, será acima da média praticamente todos os meses”, afirma Ana Paula.

Entre as ações intensificadas para o período chuvoso estão manutenções preventivas, com inspeções, trocas de cabos, postes e equipamentos, além de podas de árvores que, pela dimensão dos galhos, oferecem algum risco à rede elétrica. Somente este ano, equipes da Energisa já realizaram mais de 45 mil podas para evitar a interrupção do fornecimento de energia para os clientes.

“Em dias de chuvas e ventos fortes, galhos sob a rede representa um risco à segurança, já que os galhos em contato com os fios podem ocasionar curto-circuito, rompimento de cabos e interrupção do fornecimento de energia. Por isso, reforçamos a importância da poda preventiva que é responsabilidade das prefeituras municipais quando estão em espaços públicos. A Energisa só atua, por questões de segurança, quando os galhos estão próximos da rede elétrica”, explica o gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Thyago Tanouss.

Plano de contingência

As ocorrências durante as chuvas são acompanhadas em tempo real por meio do Centro de Operações Integrado da Energisa que faz o monitoramento contínuo das condições climáticas e do sistema elétrico, operando 24 horas por dia. O gerente de Operações da Energisa, Wellington Aranha, detalha as principais ações do plano de contingência.

“A Energisa tem um plano robusto para atuação durante o período chuvoso que estabelece previamente as medidas a serem tomadas para diferentes níveis de situações. Isso inclui a possibilidade de mobilizar equipes adicionais para lidar com chamados de emergência, garantindo uma resposta eficiente em diversas circunstâncias e o restabelecimento rápido do fornecimento de energia para os clientes”, explica.

Segundo Wellington, a distribuidora tem investido na melhoria contínua do fornecimento de energia. Somente este ano, serão investidos mais de R$ 288 milhões nos 63 municípios de atuação. Esses investimentos englobam obras para melhoria do fornecimento de energia e implantação de tecnologias.

“São investimentos que realizamos anualmente para melhoria do fornecimento de energia. Temos equipamentos telecomandados distribuídos por todo estado que permitem o restabelecimento de energia de forma automática sem situações com chuvas mais intensas. Além disso, temos contato direto com os órgãos públicos, a exemplo da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para atuação rápida em casos mais críticos”, afirma Wellington.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas