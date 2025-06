Energisa retirou mais de 7 mil toneladas de cabos de internet e telefonia

A Energisa Sergipe está realizando ações contínuas para a retirada de cabos irregulares ou clandestinos de empresas de telecomunicação que não regularizaram a situação dos fios no bairro Coroa do Meio. Desde janeiro, já foram removidos 7.097 kg de cabos em 532 postes da distribuidora.

O objetivo dos mutirões é intensificar a fiscalização das ocupações de uso mútuo para combater as desconformidades, com foco na garantia de segurança à população. A iniciativa é realizada em conjunto com Ministério Público Estadual (MPSE), Sindicato dos Provedores de Internet e da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

“A Energisa tem realizado fiscalizações contínuas para a remoção dos cabos clandestinos. Referente às ações na Coroa do Meio, essas empresas estão sendo notificadas desde agosto, como também já foram notificadas sobre ações que ocorrerão em breve em outras localidades. Só destacar que a responsabilidade pela organização e retirada de cabos caídos ou em desuso é das próprias empresas de internet e telefonia”, explica o coordenador de projetos, André Dantas.

Além das notificações e das ações em andamento, no último dia 27/06 a Energisa realizou um Workshop sobre Compartilhamento de Infraestrutura de Redes com foco específico sobre segurança. O evento contou com a participação de várias empresas e foi reforçado itens normativos e de segurança, como também com a troca de experiências entre os presentes. Um novo workshop está previsto para ocorrer ao final do segundo semestre, com foco não apenas na segurança, mas com o objetivo de reforçar a conscientização das empresas de telecomunicação sobre suas responsabilidades e obrigações legais.

Texto e foto Adriana Freitas

