Energisa Sergipe abre 22 vagas afirmativas para Aprendiz PcD

A Energisa Sergipe está com vagas abertas para o Programa Aprendiz afirmativas para PcD (pessoa com deficiência) para atuar em diferentes áreas de empresa. Os interessados podem realizar as inscrições até 31 de agosto pelo site https://grupoenergisa.gupy.io/.

A vaga de aprendiz é, para muitos jovens, a primeira experiência no mercado de trabalho, além de ser uma oportunidade de crescimento profissional como foi caso do colaborador Sandoval Mariano Silva. Ele ingressou na Energisa Sergipe em 2019 como aprendiz e em 2020 foi admitido pela empresa como assistente administrativo.

“Foi a minha primeira experiência profissional e eu já estava cursando eletrotécnica. Tudo o que aprendi como aprendiz, coloco em prática até hoje. Quem for concorrer a essas vagas, aproveite bastante, pois a empresa oferece muitas oportunidades de crescimento profissional. Fiquei dois anos e sete meses como Assistente Administrativo e depois fui promovido para técnico de distribuição”, conta Sandoval.

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio cursando ou completo e disponibilidade para trabalhar em horário comercial, de segunda a sexta-feira. O laudo médico que caracterize a deficiência do(a) candidato(a) será solicitado durante o processo seletivo.

Os selecionados participarão do curso de Assistente Administrativo no Senai. A jornada é de 8 horas diárias, distribuídas entre aulas teóricas no SENAI e práticas na Energisa. Além do salário, os aprendizes terão como benefícios: vale-transporte e seguro de vida.

