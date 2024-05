Energisa Sergipe apoia a campanha Maio Amarelo no estado

Passeio ciclístico acontece neste domingo

Com objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados no trânsito para evitar acidentes, a Energisa Sergipe está apoiando a campanha ‘Maio Amarelo’, em parceria com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran). Além das palestras educativas, no próximo domingo, 26, acontece o passeio ciclístico, às 7h, com concentração na Secretaria de Estado da Saúde (SES), localizada na Avenida Augusto Franco.

Durante este mês de maio, estão sendo realizadas palestras educativas em diversas instituições escolas com o objetivo de conscientizar sobre o papel de cada um no trânsito. O aspirante do BPtran, Teófanes Augusto Lins, destaca a importância da parceria. “A Energisa leva para o BPtran a forma correta de atuar em sinistro de trânsito envolvendo a rede elétrica e a gente traz para Energisa a importância de ter o cuidado maior com a segurança viária para preservar a vida e saber como colaborar com um trânsito mais seguro”, afirma.

Somente este ano, a Energisa já registrou 61 ocorrências de colisões de veículos em postes em Sergipe. O coordenador de Segurança e Saúda da Energisa em Sergipe, Robson Jezler, destaca que apoiar ações como o Maio Amarelo ajuda a prevenir acidentes que colocam em risco a vida do condutor e passageiros.

“A Energisa tem a vida como um dos seus principais valores, por isso buscamos sempre conscientizar a população com ações educativas e apoio as campanhas como o Maio Amarelo em parceria com a BPtran. Precisamos continuar reforçando as ações de prevenções, pois os festejos juninos estão chegando e os cuidados no trânsito precisam ser redobrados mais ainda”, ressalta Robson.

Passeio ciclístico

O passeio ciclístico acontece no próximo domingo, 26, com concentração na Secretaria de Estado da Saúde (SES), localizada na Avenida Augusto Franco, seguindo pela Hermes Fontes e chegada no Parque da Sementeira. O evento é gratuito e aberto ao público.

A campanha Maio Amarelo é uma ação do Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), e conta com a participação do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit), Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, o Batalhão da Polícia de Trânsito de Sergipe (BPTran-SE), o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV), Secretaria de Estado da Saúde (SES), Secretaria de Segurança Pública (SSP) e o Conselho Estadual de Trânsito de Sergipe (Cetran).

Foto assessoria

Por Adriana Freitas