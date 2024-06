Energisa/SE conquista o 2º lugar no Prêmio Aneel de Ouvidoria

Distribuidora foi reconhecida na categoria médio porte

A Energisa Sergipe conquistou o 2º lugar no Prêmio Aneel de Ouvidoria realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL nesta quarta-feira, 19, em Brasília. O objetivo do Prêmio é reconhecer as ouvidorias das distribuidoras de energia que possuem as melhores estruturas e desempenho no atendimento às demandas dos clientes. O 1º lugar foi obtido pela Energisa Acre, que também integra o Grupo Energisa.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destaca que o prêmio é resultado da dedicação de todos os setores. “Este prêmio nos impulsiona a melhorar cada vez mais o atendimento ao nosso cliente. É um trabalho em equipe que envolve áreas técnicas e administrativas que se empenham em resolver as demandas dos nossos clientes com o mais alto nível de excelência e o mais rápido possível”.

Em 2023 houve uma redução de mais de 13% nas manifestações dos clientes em relação ao mesmo período do ano anterior. A redução é fruto das melhorias nos processos, nos treinamentos realizados para as equipes de campo, atendimento e administrativas que lidam diretamente com os clientes, além da ampliação dos canais de atendimento digital.

Atualmente, a Energisa Sergipe atende mais de 855 mil clientes, divididos em 63 municípios. Mais de 80% dos clientes acessaram os serviços da Energisa por meio dos canais digitais em 2023, totalizando mais de 5,8 milhões de acessos. O aplicativo Energisa On foi o canal digital mais utilizado com 45% dos acessos, seguido do site com 25%. Além disso, foram realizados 248 mil atendimentos nos totens de autoatendimento localizados na agência Siqueira Campos, CEAC’s Riomar, Rua do turista, Rodoviária nova e no G Barbosa Santa Maria, em Nossa Senhora do Socorro, em Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória.

“Somos movidos a entender e servir o cliente. Por isso, investimos cada vez mais na melhoria contínua dos nossos serviços e na ampliação do nosso atendimento”, ressalta Roberto Currais.

Investimentos

Neste ano de 2024, a Energisa Sergipe está realizando investimento de R$ 242 milhões na sua área de concessão. O foco está sendo em obras de melhoria e reforma da rede elétrica, instalação de equipamentos que permitam a automação e comandos a distância, construção de subestações e linhas de distribuição de alta tensão, combate ao furto de energia e expansão de redes para ligação de novos clientes.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas