Gestão Econômico: Energisa SE conquista Prêmio Abradee 2023

Concessionária levou o primeiro lugar na categoria Gestão Econômico-Financeira

A Energisa Sergipe foi eleita a melhor distribuidora de energia na categoria Gestão Econômico-Financeira, entre as empresas com mais de 500 mil clientes, no Prêmio Abradee 2023. Além disso, a concessionária também conquistou a terceira colocação na categoria Nordeste. A premiação foi realizada pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica nesta quinta-feira (27) em Brasília. Sete das 9 distribuidoras do Grupo Energisa estão entre as empresas mais bem avaliadas do Brasil.

O Prêmio Abradee incentiva as melhores práticas entre as empresas com foco na melhoria dos serviços oferecidos à população. O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destaca a importância do reconhecimento dos clientes em relação aos serviços prestados pela distribuidora.

“Essa premiação reflete o reconhecimento de todo o nosso esforço na busca do padrão de excelência visando melhoria contínua na prestação dos serviços. Estamos buscando investir em tecnologias e na revisão dos nossos processos para melhorar a qualidade do fornecimento de energia e no atendimento dos nossos clientes. Somente este ano, estão sendo investidos R$210 milhões, grande parte focada na melhoria do fornecimento de energia rede elétrica”, afirma.

Para chegar ao resultado, a Abradee avaliou empresas divididas em dois grupos: com mais de 500 mil clientes e menos de 500 mil. A análise também considerou o desempenho por regiões e pelas seguintes categorias: responsabilidade socioambiental; avaliação pelo cliente; gestão operacional; gestão econômico-financeira; e evolução de desempenho. O Prêmio Abradee é realizado desde 1999.

Com 118 anos de história, a Energisa é um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 12 concessões de transmissão, geração de grande porte renovável, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, com geração distribuída por fonte renovável, comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado, além de uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia. Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição de gás natural, através da aquisição da ES Gás.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 875 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas