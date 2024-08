Energisa Sergipe é eleita a 2ª melhor distribuidora do Nordeste

Anúncio foi realizado durante o Prêmio Abradee 2024

O Grupo Energisa celebrou mais um marco importante ao vencer diversas categorias no Prêmio Abradee 2024, reforçando seu compromisso com a excelência nos serviços de distribuição de energia elétrica para os mais de 8,5 milhões de clientes em nove áreas de concessão. A Energisa Sergipe conquistou, entre as empresas com mais de 500 mil clientes, o 2º lugar na categoria Melhor Distribuidora do Nordeste, 2º lugar na menção em Saúde e Segurança do Brasil e o 3º lugar nacional na categoria Gestão Econômico-Financeira.

O diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Currais, destacou a importância do Prêmio Abradee. “Esse reconhecimento do Prêmio Abradee é fruto de um trabalho incansável de toda a nossa equipe, que diariamente busca oferecer um atendimento de qualidade aos nossos clientes. Essa premiação nos motiva a continuar investindo em melhorias e inovações, sempre com o objetivo de superar as expectativas dos nossos clientes. Agradecemos a confiança de todos e reafirmamos nosso compromisso de levar conforto e qualidade de vida aos sergipanos por meio do fornecimento de energia com excelência”, afirma o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais.

A conquista do 3º lugar nacional na categoria de Gestão Econômico-Financeira pela Energisa Sergipe comprova a robustez e a capacidade de administração. Em 2024, a empresa está investindo R$ 242 milhões nos 63 municípios de sua concessão em Sergipe, onde atende 855 mil clientes. A distribuidora também foi destaque nas categorias Nordeste e Nacional, demonstrando resultados consistentes dentro de outras seis categorias: Avaliação pelo Cliente, Gestão Operacional, Gestão Econômico-Financeira, Qualidade da Gestão, Responsabilidade Socioambiental/ESG e Gestão da Inovação.

Na menção honrosa de ‘Saúde e Segurança’, a Energisa Sergipe levou o 2º lugar nacional, reconhecendo o trabalho desenvolvido pela distribuidora. Para essa categoria, a Abradee avalia os destaques nos indicadores de segurança do trabalho para colaboradores próprios, contratados e pela comunidade. Esse reconhecimento reforça o compromisso da Energisa com o valor vida em primeiro lugar.

Mais premiações no Grupo Energisa

O Grupo Energisa foi premiado em diversas categorias. As distribuidoras premiadas se destacaram pela qualidade do serviço, eficiência financeira e satisfação dos clientes, consolidando o grupo como um dos líderes do setor no Brasil. A Energisa Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins foram premiadas na categoria Norte e Centro-Oeste, reforçando a capacidade da companhia de gestão dos ativos e melhoria contínua dos indicadores de qualidade.

Na região Nordeste, a Energisa Paraíba também foi reconhecida na categoria Avaliação do Cliente e Região Nordeste. A empresa conta com um plano anual de manutenção e acompanhamento mensal para garantir o cumprimento rigoroso dos critérios de qualidade. Já no Norte do país, a Energisa Rondônia foi premiada na categoria Evolução de Desempenho.

Completando seis anos de atuação em Rondônia, o Grupo teve seu compromisso reconhecido com as diversas melhorias que foram implantadas e que proporcionaram um sistema elétrico cada vez mais sólido e confiável para 700 mil clientes distribuídos nos 52 municípios sob a concessão. Já a Energisa Sul Sudeste, levou o 1º lugar na categoria Gestão Operacional.

Prêmio

O anúncio dos vencedores ocorreu na noite de quinta-feira, 22/08, no auditório do Clube Naval de Brasília. O resultado coloca o grupo como um dos mais bem avaliados do país. Organizado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), o evento reconhece e premia, há mais de 25 anos, as distribuidoras que se destacam pelo compromisso com a qualidade, segurança e inovação em suas operações.

