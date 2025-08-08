Energisa Sergipe é eleita uma das melhores empresas para se trabalhar, diz Instituto GPTW

A Energisa Sergipe foi reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar em Sergipe pelo Instituto Great Place To Work (GPTW). A distribuidora foi destaque na categoria grande empresa conquistando o 1º lugar no ranking estadual pelo segundo ano consecutivo.

O prêmio, um dos maiores reconhecimentos do mundo empresarial, ranqueia as empresas de pequeno, médio e grande porte, pela perspectiva dos próprios colaboradores, que avaliam o clima organizacional, confiança, alto desempenho, inovação, e pelas práticas de gestão de pessoas comparadas com outras empresas do mercado.

“Essa conquista representa o nosso compromisso com a sociedade. Os nossos colaboradores são essenciais para a busca contínua da eficiência operacional da nossa empresa que impacta diretamente a população. Trabalhamos para garantir um ambiente saudável, de confiança. Reconhecimentos pela meritocracia, oferecendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional”, ressalta o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais.

Sobre a Energisa

A Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. São 120 anos realizando histórias e evoluindo relações. Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é hoje um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de energia e potencializa o futuro do país.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. Contamos também com uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center para atender nossos clientes e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia.

Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição e comercialização de gás natural, através da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, com participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás; e a geração, distribuição e comercialização de bio soluções (biogás, biometano, biofertilizante).

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

Por Adriana Freitas