Energisa utiliza tecnologias para manutenção da rede elétrica em Sergipe

Manutenções são realizadas ao longo do ano

A Energisa já realizou, somente este ano, cerca de 7 mil serviços de manutenção preventiva na rede elétrica nos 63 municípios de atuação da Energisa. Um dos equipamentos utilizados nestas manutenções é o termovisor, equipamento instalado no automóvel para monitorar a temperatura das estruturas e evitar futuros desligamentos na rede elétrica.

No período de janeiro a agosto deste ano, foram realizadas mais de 66 mil inspeções com o termovisor, um ganho de cerca de 55% quando comparado se a inspeção fosse realizada sem o equipamento. Com a tecnologia é possível identificar se a temperatura dos cabos, conexões e transformadores está elevada.

“Ao identificar alguma anomalia na estrutura, já é possível realizar a substituição preventivamente e evitar que os clientes sejam impactados com a interrupção do fornecimento de energia. Com esse equipamento, conseguimos fazer toda inspeção nas vias tendo mais agilidade e eficiência”, explica o gerente da Construção e Manutenção da distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss.

Na zona rural, o drone é outro aliado nas manutenções preventivas. Ele permite a inspeção de estruturas em áreas de difícil acesso, garantindo mais segurança e agilidade para os inspetores técnicos. Com alcance de até 1 km, o drone capta imagens aéreas que auxiliam no diagnóstico de problemas na rede elétrica.

Outra ação importante é a lavagem da rede elétrica em áreas litorâneas. Somente este ano, mais de 5 mil pontos já passaram pelo processo de lavagem. “O acúmulo de salinidade na rede elétrica pode causar falhas e curtos-circuitos. Importante destacar que essa manutenção é realizada sem a necessidade de desligamento da rede, garantindo continuidade no fornecimento de energia”, afirma.

Investimentos na rede elétrica

A Energisa iniciou neste mês de agosto um conjunto de obras, melhorias e modernização na rede elétrica para reforçar a qualidade do fornecimento de energia na Barra dos Coqueiros. Os investimentos buscam acompanhar o desenvolvimento imobiliário, turístico e econômico da cidade. Serão investidos aproximadamente R$ 9 milhões em obras e ações.

Texto e foto Adriana Freitas