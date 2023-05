Enesp Nordeste começa nesta quinta-feira em Aracaju

O Enesp Nordeste – Encontro das Empresas de Segurança Privada Região Nordeste, está sendo realizado nesta quinta-feira, dia 18 de maio, no Vidam Hotel, em Aracaju. O evento contou, em sua abertura, com a presença do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, secretários de Estado, presidentes de sindicatos de segurança privada de 20 estados e mais de 120 participantes. A abertura foi feita pelo governador do Estado, pelo presidente da Fenavist, Jeferson Nazário, e pelo presidente do Sindesp/SE, Sandro Moura.

Durante a abertura do evento, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância do setor de segurança privada na geração de emprego e renda para o estado. Segundo ele, a segurança privada é uma atividade importante para a economia local e tem papel fundamental na garantia de segurança para a população. “Nós temos que pensar na segurança como um todo, um processo que deve ser fortalecido, segurança se trata a pública e a privada, juntas, não separadas. É uma honra recebê-los aqui em nosso estado para tratar esse tema tão importante para o país. E o setor de segurança privada é um dos mais importantes geradores de emprego e renda para nosso povo. Eu valorizo a atividade empresarial da segurança privada, e isso deve ser valorizado e reconhecido pela sociedade”, destacou o governador.

O encontro tem como objetivo discutir diversos temas relacionados ao setor, como a atualização da legislação, o uso de tecnologias na segurança e a gestão de riscos. O evento traz ainda palestras e debates com especialistas da área, visando a troca de informações e conhecimentos entre os participantes.

Para o presidente da Fenavist, Jeferson Nazário, o Enesp Nordeste é um momento importante para discutir questões relevantes para a segurança privada na região. “Este encontro é um marco na história da segurança privada do Nordeste. É uma oportunidade para debatermos temas atuais e relevantes para o setor, contribuindo para o fortalecimento das empresas e para o aprimoramento dos serviços prestados a sociedade”, afirmou.

O evento também conta com a presença de representantes da Polícia Federal, que tratarão sobre a atuação da instituição no monitoramento das empresas de segurança privada. Além disso, haverá a palestra do senador Laércio Oliveira, que falará sobre os impactos da reforma tributária na atividade empresarial da segurança privada e do advogado Eduardo Pragmácio, que atualizará os participantes do Enesp sobre as legislações fiscal e trabalhista do setor.

Texto e imagem Márcio Rocha