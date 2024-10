Ensaio Geral do Pré-Caju acontecerá no dia 3 de novembro, no Iate Clube

Esquenta da prévia carnavalesca será animada por Márcia Freire, Nona, Luiz Ferraz e o DJ SKy

Aracaju já está em clima de festa! Apesar de oficialmente programada para iniciar no dia 8 de novembro, as preliminares do Pré-Caju já estão a todo vapor. Depois do Pré-Caju Kids e do evento Saulo, Som, Sol, agora é a vez dos foliões de plantão curtirem o Ensaio Geral do Pré-Caju, que vai acontecer no próximo domingo, 3 de novembro.

Fonte inesgotável de energia positiva, o Ensaio Geral do Pré-Caju retorna ao calendário da maior prévia carnavalesca do Brasil trazendo como atração principal a cantora baiana, Márcia Freire, considerada uma da maiores puxadoras de blocos de trios. No palco, a artista promete levar os axezeiros ao delírio com sucessos como Cheiro de Amor no ar, Chamar você, Doce Obsessão, Vermelho, Lero-lero, Auê, Canto ao pescador, Pureza da paixão, Chamar você e Vai sacudir, vai abalar.

A grade de atrações se completa com os shows dos cantores sergipanos, Luiz Ferraz e Nona, além do DJ Sky. Eles vão apresentar um repertório que passeia pelo axé, samba e pagode, prometendo agradar a todos os gostos e fazer ‘ferver”, a partir das 16h, o salão nobre do Iate Clube de Aracaju, local onde ocorrerá a festa e que conta com climatização, conforto e uma linda vista para o Rio Sergipe – o espaço fica localizado na Avenida Beira Mar, S/N, no bairro Treze de Julho.

Os últimos convites estão à venda na loja Point do Ingresso, no primeiro piso do RioMar Shopping Aracaju, que funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. Outra alternativa é comprar através do site oficial da festa www.precaju.com.br. Mais informações pelo Whatsapp (79) 3085-7300.

Pré-Caju 2024

O Pré-Caju vai ocorrer entre os dias 8 e 10 de novembro, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Serão três dias de shows no palco do Camarote Aju, além de dois dias de desfiles de blocos com trios elétricos.

Serviço

O que: Ensaio Geral do Pré-Caju

Quando: 03 de novembro de 2024

Horário: 16 horas

Atrações: Márcia Freire, Nona, Luiz Ferraz e DJ Sky

Vendas: Point do Ingressos, no primeiro piso do RioMar Shopping Aracaju

Realização: Augustus Produções

Informações: Whatsapp (79) 3085-7300

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira