Ensaios do Pré-Caju começam dia 18 de outubro com Timbalada e Bruninho Top 7

Quatro edições vão aquecer Aracaju para o maior Carnaval fora de época do Brasil

A contagem regressiva já começou e a folia promete invadir Aracaju antes mesmo do Pré-Caju! A organização do maior Carnaval fora de época do Brasil anunciou que serão realizados quatro ensaios oficiais para esquentar os tambores da festa. O primeiro será no sábado, 18 de outubro, no estacionamento do RioMar Shopping Aracaju, das 17h à 1h da manhã, em um animado Palco 360º que vai colocar artistas e público em total sintonia.

Abrindo a maratona de ensaios, a Timbalada leva para o público toda a sua energia percussiva, enquanto Bruninho Top 7 garante o swing da noite. A programação ainda terá o show de Kart Love, que promete embalar os foliões com muito romantismo e sofrência.

Os ingressos estão à venda presencialmente na loja Point do Ingresso (localizada no RioMar Shopping) e de forma online pelo site www.pointdoingresso.com.br. Mais informações pelo Whatsapp (79) 3085-7300.

Texto e foto Osanilde Oliveira