Ensaios marcam a preparação de bandas marciais e de fanfarra

Na reta final dos preparativos para a Semana da Pátria, as bandas marciais e de fanfarra intensificam os ensaios para o aguardado desfile de 7 de setembro. Este ano, o evento contará com a participação de 55 escolas da rede pública estadual e 19 escolas das redes municipal e particular, reunindo estudantes de diversas regiões. A dedicação e o entusiasmo dos jovens músicos têm sido evidentes nos ensaios, à medida que se preparam para fazer uma apresentação inesquecível.

A banda marcial da Escola Estadual Valnir Chagas, fundada em março de 2006, é composta por 120 crianças com idades entre 11 e 15 anos. Sob a regência do maestro Robson Barreto e com a orientação do instrutor Sílvio Chagas, que também é professor de arte na escola, os estudantes ensaiam duas vezes por semana, alternando entre manhãs e tardes, além dos ensaios aos sábados pela manhã. A aluna da Escola Valnir Chagas, que faz parte da banda desde 2023, expressou sua ansiedade e entusiasmo para o desfile deste ano. “Sempre tive o sonho de participar de uma corporação musical. Estamos muito entusiasmados e com a expectativa de fazer uma boa apresentação”, destaca.

Já a tradicional banda de percussão do Centro de Excelência Professor João Costa conta com 100 alunos e ex-alunos entre a banda de percussão e o corpo coreográfico. Conhecida por sua longa trajetória, a banda realizará um ensaio de corpo coreográfico nesta terça-feira, 27, seguido de um ensaio geral a ser realizado na quarta-feira, 28; e no dia 6 de setembro, na véspera do desfile, a banda fará uma apresentação especial em comemoração à Semana da Pátria, às 19 horas, na unidade escolar. “A expectativa da banda para o desfile deste ano está muito grande. Estamos sempre tentando inovar em nossas apresentações e mostrar o talento dos nossos estudantes”, afirma o gestor do Centro de Excelência Professor João Costa, Rogério Luiz.

Secbanda

A Secbanda, criada em 1976, é considerada uma das bandas mais tradicionais do Brasil e completa 48 anos em 2024. Com cerca de 180 componentes, a banda inclui estudantes das redes públicas estadual e municipal, além de músicos profissionais. Os ensaios ocorrem às quartas-feiras e aos sábados, com foco na preparação dos dobrados militares e no Hino da Independência. Este ano, a Secbanda contará com a participação do corpo coreográfico da banda marcial do município de Carmópolis no desfile. “Estamos nos preparando intensamente para fazer uma apresentação linda e memorável, como a Secbanda sempre faz”, frisa o maestro major Antônio Emanuel Rocha.

A SecBanda foi criada como Banda Musical de Marcha e Concerto por meio da Portaria n° 287/76, assinada pelo então secretário de Estado da Educação, professor Everaldo Aragão Prado. Em 4 de maio de 1994, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou o decreto n° 14.548, que instituiu efetivamente a SecBanda como a Banda de Música da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe.

Foto Maria Odília

