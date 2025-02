Entidade médica promove ação de saúde e bem-estar na Cinelândia

O Verão Ativo Coopanest-SE, realizado na Praia da Cinelândia, em Aracaju, foi um sucesso. O evento reuniu cooperados, familiares e amigos em uma manhã de sábado repleta de atividades físicas e momentos de descontração. Organizado pela Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE), a proposta foi promover a saúde, o bem-estar e a integração entre os participantes.

A programação começou cedo, às 6h, com alongamento, treino funcional e corrida, seguidos por aulas de surf a partir das 8h, ministradas pelo professor de educação física Robson Fraga. Ele destacou que o surf, com a técnica adequada, pode ser uma atividade acessível e divertida, reforçando que o principal objetivo das aulas foi proporcionar diversão aos participantes.

Anestesiologistas, como Lécio dos Anjos e Vanessa Tavares Azevedo, elogiaram a iniciativa, ressaltando a importância de integrar os colegas de trabalho e suas famílias em atividades que promovem a saúde e o lazer. “Foi uma oportunidade de fazer algo diferente e divertido em família, algo que muitas vezes é difícil devido à rotina agitada”, destacou Vanessa, que participou acompanhada dos filhos.

José Eduardo, presidente da Coopanest-SE, explicou que o Verão Ativo é uma iniciativa que veio para ficar e será repetida em outras ocasiões. Ele reforçou o compromisso da cooperativa com o bem-estar dos cooperados, inspirado no “Núcleo do Eu”, um projeto da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) que busca conscientizar sobre a importância do autocuidado. José Eduardo também anunciou que novas ações estão planejadas para março.

O vice-presidente da cooperativa, José Mellara, e colaboradores, como a gerente Comercial de Projetos, Andrezza Lima, também participaram das atividades e destacaram a importância de momentos como esse para recarregar as energias e promover a reflexão e o relaxamento.

O anestesista Cárcio Porto passou a praticar o surf influenciado pela esposa, também médica, Rodimila Pereira. Ambos destacam a importância e o impacto da atividade física ao ar livre em suas vidas. “Mudou a minha vida e faz muito diferença no meu dia a dia de trabalho”, afirmou.

O evento foi marcado por um sentimento geral de bem-estar, compartilhado até pelas crianças que acompanharam seus pais. Vinicius Tavares, de 13 anos, expressou sua felicidade por poder participar de uma atividade em família, reforçando o sucesso da iniciativa em unir pessoas e promover um estilo de vida mais saudável e equilibrado.

No geral, o Verão Ativo Coopanest-SE/ SAESE cumpriu seu propósito de integrar os cooperados, promover a saúde e oferecer um momento de lazer e descontração para todos os participantes.

Texto e foto assessoria