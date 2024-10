Entrega dos kits da 1ª Corrida do Servidor acontecerá de 10 a 12

Os kits da 1ª Corrida do Servidor Público serão entregues no período de 10 a 12 de outubro, na Casa Esportiva, situada na Avenida Francisco Porto. O evento, que faz parte das atividades de celebração do mês do servidor, acontecerá no dia 13 de outubro, na Orla da Atalaia. A iniciativa é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio das Secretarias de Estado da Administração (Sead) e Esporte e Lazer (Seel).

Nos dias 10 e 11 de outubro, os 1.000 servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo inscritos poderão pegar o kit no horário das 10h às 19h. Já no dia 12, véspera da corrida, a entrega ocorrerá das 10h às 14h. Para a retirada é necessário apresentar o último contracheque e um documento com foto.

Corrida do Servidor

A Corrida do Servidor fará parte da Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese. O evento tem o apoio da Speed Produções e Eventos e patrocínio do Banese.

Os três primeiros colocados nas modalidades 2,5K, 5K, 10K, 15k e 21K receberão medalha, troféu e premiação em dinheiro. Os demais participantes apenas medalhas.

Durante o percurso, a corrida contará com a apresentação do cantor Dan Chicleteiro. Já no palco, após as premiações, as atrações serão a banda Filhos de Jorge e o cantor Durval Ferraz.

