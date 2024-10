Entrega dos kits da 1ª Corrida do Servidor público tem início quinta

Começa na manhã desta quinta-feira, 10, a entrega dos kits da 1ª Corrida do Servidor Público, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio das Secretarias de Estado da Administração (Sead) e Esporte e Lazer (Seel). A entrega terá início às 10h na Casa Esportiva, situada na Avenida Francisco Porto, esquina com a rua Américo Curvelo, no bairro Grageru, em Aracaju.

Os servidores públicos e comissionados do Poder Executivo inscritos poderão pegar o kit na quinta e sexta-feira, 10 e 11, das 10h às 20h; ou no sábado, 12, véspera da corrida, das 9h às 14h. Para a retirada é necessário apresentar documento com foto e comprovante da inscrição.

A 1ª Corrida do Servidor Público faz parte das atividades de celebração do mês do servidor. Ela será realizada no próximo domingo, 13, às 5h, na Orla da Atalaia. Com um total de 1.000 inscritos, ela visa a valorização dos trabalhadores da gestão, além de promover saúde, bem-estar, engajamento e motivação.

Corrida do Servidor

A Corrida do Servidor fará parte da Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese. O evento tem o apoio da Speed Produções e Eventos e patrocínio do Banese e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Os três primeiros colocados nas modalidades 2,5K, 5K, 10K, 15k e 21K receberão medalha, troféu e premiação em dinheiro. Os demais participantes recebem suas medalhas.

Durante o percurso, haverá ainda a apresentação do cantor Dan Chicleteiro. Já após as premiações, as atrações no palco serão a banda Filhos de Jorge e o cantor Durval Ferraz.

